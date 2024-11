Dušeni cmoki, sirni špekulati in bavarske preste prinašajo vzdušje smučarskih koč na obalo Donave v Pešti

Port de Budapest, ki slovi po čudoviti panorami Donave, pričara vzdušje smučarskih koč na spodnjem pomolu v Pešti, ki zimsko sezono pozdravlja s povsem novim konceptom.

Port de Budapest, ki je bil odprt letos spomladi, je bil do zdaj znan kot poletni kraj s teraso, kjer lahko uživate v osupljivem razgledu na Donavo, medtem ko uživate v slastnih koktajlih in okusni bistrojski hrani. Tudi s prihodom mraza se nam ni treba posloviti od terase, ki nam je prirasla k srcu, saj pozimi uglašena notranjost in ogrevana terasa sprejmeta goste, ki si želijo sprostitve ob pogledu na spodnji pomol. v Pešti.

Vzdušje koč oživi ne samo zaradi notranje opreme, ampak tudi zaradi novih, prezimnih jedi v restavraciji ob Donavi. Ni vam treba v Alpe, da bi pojedli dušo pogrejočo govejo juho s palačinkami, ki ji lahko sledijo kremni sirovi špekulacije s hrustljavo čebulo ali cezarsko slanino, na koncu pa ne morete mimo zvezdnika smučanje: makovi dušeni cmoki. Če vse to ni bilo dovolj, lahko izbirate med hrustljavim dunajskim šnicljem, münchensko belo klobaso s prestami, hladno bavarsko degustacijsko ploščo z različnimi narezki, praženim krompirjem s česnovo kislo smetano in številnimi drugimi dobrotami.

Pred in po zaužitju hrane si velja ogledati prenovljeno karto pijač, ki poleg širokega napitka vključuje pet vrst groga navdušujočih okusov, kuhano vino in celo brezalkoholni topli koktajl na osnovi gina. izbor koktajlov na voljo vse leto. Na brezalkoholni fronti pa vsem, ki se želijo pogreti, priskočijo na pomoč okusne kave, čaji in gosta vroča čokolada.

Port de Budapest ni le odlična izbira za romantične večerje in srečanja s prijatelji, saj lahko restavracija sprejme do 100 ljudi in je tudi prizorišče dogodkov. Izjemna panorama, kakovostne jedi in spektakularni koktajli bodo vsak dogodek spremenili v praznovanje, ne glede na to, ali gre za zasebni ali poslovni dogodek.

Pristanišče v Budimpešti

1056 Budimpešta, mednarodni ladijski terminal, Belgrád quay 23.

+36 20 282 8202

https://www.portdebudapest.hu/

https://www.facebook.com/portdebudapest