8 prijetnih kavarn in slaščičarn na pobočju Hegyvidéka, kjer se lahko pogrejete v sivih novembrskih dneh

Ne glede na to, ali gre za majhno slaščičarno, elegantno zajtrkovalnico ali pekarno, ki ponuja hrustljave dobrote, boste v hribovitem in hribovitem 12. okrožju našli veliko odličnih lokalov.

Major Slaščičarna

Med Városmajor in Vérmező se skriva priljubljena Major Cukrászda, v prijetni notranjosti katere se lahko v jesenskih dneh sprostite ob okusni kavi in dobri torti. Čaka vas pester izbor slanih tort, sladkih tort, rezin za torte, moussov, biskvitov, mafinov in sendvičev, poleg klasičnih sladic pa boste našli tudi sezonske specialitete in brezplačne slaščice. V tem letnem času je poslastica, ki je ne gre spregledati, slavnostna torta, ki je bila že večkrat nagrajena na izboru Bejglije leta, h kateri se lahko prileže skodelica kave ali čaja.

1122 Budimpešta, Marosova ulica 14.

Pekarna Buda

V 12. okrožju lahko na dveh mestih najdete zelo priljubljen Budai Péksel, ki je odlična destinacija za začetek dneva ali za popoldansko kavo. Poleg navadnih maslenih in polnozrnatih rogljičkov obstajajo tudi sorte, ki s sladkimi nadevi premamijo sladkosnede, seveda pa ne zaostajajo niti slana peciva in rajski kruhki iz kvašenega testa.

1122 Budimpešta, Maros utca 23-25.

1126 Budimpešta, János Kiss altábornagy utca 35.

Slaba tolažba Buda

Če se spopadate z alergijami na hrano, ste na dieti ali pa si preprosto želite lahke sladice, se odpravite v Swany gygas, kjer vas čaka kopica brezglutenskih tort. Od slane karamelne sirove torte do rezin Mozart, gerbera in pistacije do rezine makošgube brez mleka, tukaj lahko vsakdo najde nekaj okusnega in zdravega, kar si lahko privošči ob kavi v elegantnem okolju.

1122 Budimpešta, Városmajor u. 28/a

Normafa Delicat

Normafa Delikát je odlična vmesna postaja za pohodništvo v okolici, saj si lahko odpočijete od utrujenosti potovanja v posebni notranjosti, ki spominja na 60. leta, poleg parka Normafa. Pri dobrotah, ki so tukaj na voljo, sodelujejo z lokalnimi malimi proizvajalci: okusite lahko tudi sendviče, piškote in kaše, na karti pijač pa poleg klasičnih kav najdete tudi matcha lattes in razburljive čaje.

1121 Budimpešta, Eötvös út 47-53.

Aladar

Prireditev XII. Kútvölgyi út v okrožju skriva skrinjico draguljev zemljevida sladic v soseski, kjer poleg edinstvene in gurmanske delikatesne ponudbe najdete tudi kruh iz kislega testa, sveže pecivo in sendviče, narejene po tradicionalnem receptu. Če bi radi vse to pospremili s toplim napitkom, ob tem pa uživali v notranjosti, ki vključuje najrazličnejše modre odtenke, je odlična specialty kava iz kavnega aparata La Marzocco odlična izbira.

1125 Budimpešta, Kútvölgyi út 50.

Previden

Na obrobju gozda Zugliget, nedaleč od mesta Libegő, v znameniti zgradbi konjske železnice, v objemu narave, se lahko okrepčate s kakršnimi koli dobrotami. Kot nalašč za nabiranje moči pred potovanjem ali le za sproščujoč počitek po njem, Eberben skrbno pripravljene klasične in spremenljive sladice, sveži rogljički, kave in osvežilne pijače zagotavljajo brezskrbno sprostitev in polnjenje.

1121 Budimpešta, Zugligeti út 64.

Vila Bagatela

Vila Bagatelle, ki navdušuje tudi navzven, je že nekaj časa nepogrešljiva lokacija za ljubitelje zajtrkov, saj vas poleg edinstvenega vzdušja pričakujejo z neverjetno okusnimi slaščicami in zajtrki. Brót Pékség, ki se nahaja v pritličju vile Buda, ponuja sveže pecivo in posebne jedi v prvem nadstropju stavbe za zajtrk. Ponudba, ki se spreminja vsaka dva tedna, je sestavljena iz skrbno izbranih sezonskih sestavin, od sladkih, slanih ali penečih zajtrkov do brezplačnih obrokov.

1126 Budimpešta, Németvölgyi út 17.

Kiflikék – kavarna in pekarna

Kiflikék, odprt vse dni v tednu, vas pričakuje s kislim kruhom, hrustljavim pecivom in krepkimi sendviči iz kakovostnih sestavin, med katerimi bo zagotovo vsak našel nekaj zase. Obročkasti krofi, obliti s čokolado in drugimi slastnejšimi glazurami, so pravi hit med sladkosnedi, lahko pa srkajo tudi italijanske kavne mešanice.

1125 Budimpešta, Szarvas Gábor út 20-22.