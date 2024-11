7 odličnih barov za družabne igre v Budimpešti, kjer se lahko napolnite po dolgem dnevu

Budimpeštanski bari za družabne igre nudijo popolno zavetje ob koncu napornega dne. V tej kompilaciji predstavljamo najboljša mesta, kjer lahko poskusite na stotine iger v prijaznem okolju, uživate v okusnih pijačah in prigrizkih, medtem ko se sprostite s prijatelji v odličnem vzdušju.

Board Game Café

Board Game Café na Ferenc körút se lahko šteje za vrh ne le kot prva kavarna družabnih iger v državi, ampak tudi zaradi svoje impresivne ponudbe družabnih iger v skoraj 900 izvodih. Pri njih nam zagotovo ni treba skrbeti, da bi bili sami pri spoznavanju pravil izbranih iger, saj nam profesionalni mojstri iger pomagajo pri navigaciji. Poleg njihove neizčrpne ponudbe družabnih iger, sladkih in slanih prigrizkov, pa tudi kav, limonad, tumiksov in koktajlov vas premamijo, da ostanete, in različnih programov družabnih iger, ki jih novembra ne bo primanjkovalo, si le oglejte njihovo spletno stran!

1094 Budimpešta, Ferenc körút 17.

PLAY Station Budapest

XIII. v ulici Reitter Ferenc v okrožju lahko preživite dolge ure in uživate v igri, saj je izbor, ki ga najdete tukaj, neverjeten. Na PLAY Station Budapest vam je skupno na voljo 1.700 vrst spremljevalcev, mojstri igre pa vam bodo z veseljem pomagali razložiti pravila. Prav tako je vredno brskati po ponudbi pred prihodom, kar lahko storite kadarkoli zahvaljujoč bazi podatkov, ki je na voljo na njihovi spletni strani. Torej so uradno bar družabnih iger z največjo izbiro v Budimpešti, ne zamudite!

1135 Budimpešta, Reitter Ferenc utca 72-74.

Kavarna Red and Black Társasjátékszalon

Red and Black Társasjátékszalon čaka vse tiste, ki si želijo popestriti sive delavnike z malo družabne igre v soseski Astoria. Ne glede na to, ali ste že rutinski igralci ali ste šele spoznali to zvrst, bosta rdeča in črna zagotovo postala vaše redno mesto! Mimogrede, kraj deluje kot bar in kavarna za goste, zaradi česar je idealna lokacija, tudi če samo srkate posebno kavo, vendar so opazni tudi njihov izbor obrtnega čaja, mala piva ter seznam vina in koktajlov. Pred prihodom je vredno rezervirati mizo!

1057 Budimpešta, Vármegye utca 17.

Game Up Pub

Na zemljevidu barov družabnih iger v Budimpešti je kraj, kjer lahko takoj zapustite zunanji svet. VI. Game Up Pub, ki se nahaja v okrožju, je bar družabnih iger s prijaznim vzdušjem puba, kar je popolna izbira, če bi vi in vaši prijatelji radi pobegnili pred zimskim mrazom. To je kraj, kjer lahko podoživimo otroško osvoboditev na zabaven in vase zagledan večer. Več kot tristo različnih igrač čaka, da oživijo, ko jih dvignemo s police. Medtem pa s pol litra piva, nekaj prigrizki ali okusnim paninijem čas zlahka mine, ne glede na to, ali igramo karte ali družabne igre.

1066 Budimpešta, Zichy Jenő utca 4.

Game Up 2

Nekaj minut od Jászai Mari tér, v prijetni četrti Újlipótváros, najdemo zelena vrata, nad katerimi oznanjajo pisane črke, zagotovo smo prispeli do enote Game Up Katona József utca. V baru, opremljenem s posebnim dizajnom, ne glede na to, ali gre za srečanje prijateljev ali družine ali celo graditelja ekipe, je skoraj zagotovljena srčna dobrodošlica in samovšečna igra. Bolj primernega kraja ne bi mogli najti, če bi bili za grizljanje in prigrizke, seveda pa bi se v družbi tolikih družabnih iger oddaljili od mestnega hrupa in se napolnili s povsem novimi, prijetnimi in trajnimi doživetji.

1137 Budimpešta, Katona József utca 21.

Kavarna Játsz/Ma Társasjáték

Kavarna Játsz/Ma Társasjáték se nahaja v centru Budimpešte in je odlična lokacija za vse tiste, ki se radi sprostite ob dobri družabni igri. V prijaznem in sodobnem okolju lahko izbiramo med več kot 400 različnimi igrami, tako da vsak zagotovo najde svojo najljubšo, pa naj gre za strateške, kooperativne ali party igre. Kraj je idealna izbira za druženja prijateljev, družinske popoldneve, ki jih dopolnjuje slastna izbira kave, osvežilnih pijač in prigrizkov ter tako zagotavlja popolno doživetje za vse goste. Na svojih rednih dogodkih bi se lahko še bolj potopili v izkušnjo igre, njihovi mojstri igre pa pomagajo tudi igralcem začetnikom pri navigaciji.

1053 Budimpešta, Realtanoda utca 16.

Enter Bar

Enter Bar, specializiran za igričarje, čaka ljubitelje spletnih in offline iger v povodju Bartók Béla út, kjer lahko tudi večja podjetja uživajo v zabavni rekreaciji. Enter Bar se ponaša z resnično posebno notranjostjo, kjer lahko preživite čas s 100 vrstami družabnih iger in igralnih konzol (Xbox One, PS4, Nintendo SWITCH) za dolge ure, pri čemer pozabite na zunanji svet. Če sedite poleg miz, primernih za družabne igre, lahko uživate v fantazijskih koktajlih na temo geekov in okusnih jedeh iz gastropuba, ki so na voljo v ponudbi.

1111 Budimpešta, Lágymányosi utca 9.