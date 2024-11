11 odličnih programov v Budimpešti za ljubitelje nordijskih kultur

V tem letnem času ljudje radi črpajo navdih iz idej, tradicij in vzdušja severnih ljudstev. V našem priporočilu boste našli veliko navdihov, če bi radi preživeli čas v skandinavskem duhu.

Spreminjanje divjine – Moj sever (v gledališčih)

Režiser zelo uspešnega Vadlovak – Hortobágyi mese, najnovejšega dela Zoltána Töröka, gledalcem približa skandinavsko pokrajino, divjino Švedske in spremembe v naravi. Film o prisrčni naravi, ki so ga snemali tri leta, ni brez osupljivih pokrajin, tako kot vzdušje skrajnega, skrajnega severa.

New Jazz From Finland | Uusi Aika (FI) | Opus Jazz Club (21. november 2024)

21. novembra od 20. ure dalje boste imeli v Opus Jazz Clubu dobro tekoče glasbeno doživetje. V glasbi finske skupine Uusi Aika na enak način odmevajo elementi ljudske glasbe, japonske estetike, umetniške glasbe zgodnjega 20. stoletja in jazzovske tradicije. Njihov svet je na prvi pogled introspektiven in meditativen, vendar je to le površina: čeprav je instrumentacija akustična do jedra, lahko počasi razvijajoči se materiali včasih spomnijo tudi na najbolj abstraktno elektronsko ali eksperimentalno dub glasbo.

V iskanju norveških Vikingov | Skandinavska hiša (23. november 2024)

Novembra Skandinavska hiša otroke ponovno vabi v svet Vikingov. Skandinavski otroški klub se bo 23. novembra opiral na nordijsko mitologijo in govoril o verovanjih Vikingov. V programu, ki nagovarja starostno skupino 6-14 let, lahko pričakujete vznemirljive predstave, igre, obrti in lov na zaklad.

Knjižni sejem v Hadiku (24. november 2024)

24. novembra bodo mikrozaložniki ponovno odigrali glavno vlogo na Hadikovem knjižnem sejmu. Založniki ponujajo tudi zvezke s skandinavsko tematiko, zato se bo poleg skodelice kave in rezine torte vredno potopiti v knjige. Na sejmu lahko spoznate naslednje založnike: Polar Books, Bellibro, Chirimojo, Sonora, Két Hold, Symposion, Publishing, Založba Ø.

Kaleo (IS) | MVM Dome (25. november 2024)

Nekronani kralji islandske blues-rock scene, ki so se na mednarodni glasbeni paleti pojavili s svojo balado ‘Way Down We Go’, bodo 25. novembra udarili po strunah na odru MVM Dome. Koncert v Budimpešti se bo začel s folk-pop nastopom Júníusa Meyvanta iz arktičnega kroga.

BØKER | Skandinavski knjižni klub | Nacionalna knjižnica tujih jezikov (27. november 2024)

Mesečni skandinavski knjižni klub tudi novembra ne bo zaostal. Ob priložnosti 27. novembra, ki jo hrani Narodna knjižnica tujih jezikov, bo na mizi na novo izdana knjiga Polarja Kiadója, Nevem Folkví. Moderatorja pogovora: Tamara Faár (@faltolfaligkonyv) in Veronika Varga (Skandinavska hiša).

Srce pripovedovalca | Kulturni center Óbuda (29. november 2024 – 18. december)

Med 29. novembrom in 18. decembrom brezplačna razstava ponuja vpogled v čudovit svet papirnatih srčkov s čipkami, ki sega 150 let nazaj. Ágnes Harrach, švedski učitelj, tolmač in prevajalec, velik ljubitelj švedske in skandinavske kulture, že leta ustvarja pomemben simbol božiča v nordijskih državah v najrazličnejših različicah. Razstavo gosti Kulturni center Óbuda.

Adventna delavnica – skandinavski slog | Kulturni center Óbuda (30. november 2024)

Pod vodstvom in vodstvom Ágnesa Harracha so lahko 30. novembra po švedskih tradicijah za praznike izdelovali okraske in skandinavska vezana papirnata srca. Program vodi Kulturni center Óbuda, kjer se skupinske seje začnejo vsako uro od 10. do 14. ure. Program je brezplačen, vendar je potrebna registracija.

Skandinavska božična delavnica | Workshop Nook (30. november 2024)

30. novembra bo v Újlipótvárosi Tátra utca delavnica spominjala na božič severnih ljudstev. Na ta dan lahko skandinavske božične okraske in viline v Műhelykucku izdelajo ljubitelji skandinavskih pokrajin in ljudstev, v družbi skodelice kave ali čaja in odličnega vzdušja.

Pojdite na severni tečaj! | Baptistična cerkev Budafoki (7. december 2024)

7. decembra bo od 15. do 18. ure v okviru dneva otroka zaživel Severni tečaj. Na programu, ki ga organizirajo baptisti Budafoki, lahko tako mladi kot stari spoznajo svet ledenih živali, še več, lahko bi bili tudi del prave predstave o kiparjenju ledu.

Deva | Lúpína (IS) | Ladja A38 (7. december 2024)

7. decembra lahko na A38 poslušate Devin zadnji letošnji koncert. Dogodek bo vseboval tudi skladbe z najnovejšega Devinega LP-ja, čarobni večer pa bo odprla Lúpína z Islandije.