Vas v mestu: zgodba o najbolj očarljivi ulici v Budafoku

Eno najbolj očarljivih ulic v Budafoku krasi zaščiten kostanj, po njej pa se lahko sprehodite skoraj 200 let nazaj v preteklost. Tlakovana ulica se vije skozi očarljivo dolino z vinskimi kletmi, vklesanimi v tla, ki spominjajo na uspešne čase nekdanje vasi Promontor.

Budafok-Tétény, eden najjužnejših okrožij Budimpešte, leži na desnem bregu Donave v XXII. okrožju prestolnice. Čeprav zgodovina Budafoka sega v začetek 18. stoletja, je bilo območje neprekinjeno poseljeno že od neolitika. Leta 1698 je bil h grofu Jenőju Savoyaiu s Csepelskega otoka priključen dvorec Savoyai, kjer je bilo nagnjeno zemljišče, idealno za vinogradništvo, priključeno samostojni vasi Promontor, ki je bila ustanovljena nekoliko pozneje, po vojvodovi smrti. Naselje je dobilo ime po latinski besedi promontorium (nasip, vinograd).

Potovanje skozi čas v 18. stoletje

Prvi prebivalci vasi, ustanovljene leta 1739, so bili nemški vinogradniki, ki so se preselili iz Csepela in zgradili prve hiše v dolini današnje ulice Péter Pál. Začelo se je plodno obdobje: vinogradi so cveteli, v okrožju pa se je začel razvijati edinstven sistem kleti, dolg več kot 100 kilometrov. Hiter razvoj vasi je končala epidemija filoksere leta 1886, ki je uničila večino vinske trte.

Danes na nekdaj uspešno vsakdanje življenje Budafoka spominjajo le še vijugaste tlakovane ulice in vinske kleti, ki so v nekaterih delih okrožja vklesane v zemljo. Ulica Petra in Pavla je poseben ostanek preteklih stoletij in odličen kraj za poznojesensko potovanje v preteklost.

Na eni najstarejših ulic na tem območju in edini pleteni ulici v prestolnici so okrašena pročelja posejana s strmo nagnjenimi vrtovi in vinskimi kletmi. Večina se jih zdaj uporablja kot garaže. Ulico prečka odvodni kanal, na bregovih katerega rastejo drevesa z nagnjenimi debli.

Prva cerkev v Promontorju

Na koncu ulice Petra in Pavla naletimo na dragocen spomenik budaškega ljudstva: tu stoji prva cerkev v Promontorju, kapela Petra in Pavla, posvečena leta 1748. Leta 1739 je vas prizadela kuga in eden najbogatejših ljudi v vasi, trgovec Knoll József Knoll, se je zaobljubil, da bo zgradil kapelico, če kugo preživi. Kuga ga je ubila, vendar je njegova hči držala očetovo obljubo in leta 1743 je bila zgrajena prva cerkev v Budafoku. Kasneje so za kapelo zgradili kalvarijo.

Pred kapelo Petra in Pavla se v pokrajino vrašča 250 let star madžarski javor, ki je prav tako pod lokalno zaščito.