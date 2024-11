Brezplačne dejavnosti za zbiratelje kart in športne navdušence ta konec tedna v Budimpešti

Budimpeštanska razstava kart že tretjič čaka na najbolj fanatične zbiratelje kart in športne navdušence! Največja zbirateljska prireditev na Madžarskem bo potekala v soboto, 9. novembra, v prireditvenem centru OFF Kultúr v Budimpešti.

Na brezplačnem celodnevnem dogodku bodo na ogled še nikoli videne nogometne in košarkarske kartice, kartice Pokemonov in druge športne relikvije ter priložnosti za izmenjavo, prodajo in nakup kartic tako za ljubiteljske kot profesionalne igralce.

Na dogodku bodo prisotne tudi trgovine s karticami, skupine breakerjev ter obrtniški izdelovalci kart iz domovine in tujine. Poleg kart za nogomet, košarko, formulo 1, ameriški nogomet in bejzbol bo na voljo tudi velika izbira kart Magic in Star Wars, tako da bo vsak zbiratelj lahko našel karte in zbirke, ki so mu najbolj pri srcu.

Na voljo bodo tudi zanimive nagrade, slavni gostje in ekskluzivne karte. Na voljo bodo tudi edinstvene kartice Topps v omejeni izdaji, ki so bile izdelane samo za ta dogodek in niso na voljo drugje. Za več informacij kliknite TUKAJ!