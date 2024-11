7+1 je odličen kraj za prijetne večerje ob živi glasbi v Budimpešti

Če bi gastronomsko doživetje okronali s sijajno glasbo, vas zagotovo čaka nepozabno doživetje v naslednjih budimpeštanskih restavracijah!

Jedermann

Neločljivo povezan z vrvežem ulice Ráday utca, ima Jedermann skoraj vsak večer v tednu na voljo glasbene poslastice. Poleg tedensko spreminjajočega se jedilnega lista za kosila si vedno velja ogledati Jedermannov kulturni meni z odličnimi glasbeniki, kjer si lahko mesec dni vnaprej ogledate aktualno koncertno ponudbo. Ne škodi pa vedeti, da so sedeži za večere s trii in kvarteti ter solistično glasbo omejeni, zato se splača rezervirati mizo in priti pravočasno, še posebej, če bi radi večerjali pred koncertom.

1092 Budimpešta, Ráday u. 58.

Glasbena restavracija Mezzo

Glasbena restavracija Mezzo na ulici Maros že 30 let prinaša glasbeno in gastronomsko osvežitev večerov in noči v Budimu. Poleg bolj posebnih, eksotičnih okusov restavracija ponuja tradicionalne jedi, ki jih navdihuje tradicija prednikov. V restavraciji odlično hrano in odlična vina uokvirja tudi odličen glasbeni izbor: večerje kronajo lahkoten jazz, madžarske uspešnice, glasba priznanih glasbenikov in džemi z odličnim vzdušjem.

1122 Budimpešta, Marosova ulica 28.

Szaletly

Če želite večer ob odlični hrani in nebeški glasbi, se splača vsak mesec pogledati v ponudbo Szaletlyja v Zuglóju, kjer lahko izbirate med okusno hrano in glasbeno doživetje, ki jo okrona. Ob ponedeljkih in sredah od 18.30 se lahko ob glasbeni spremljavi prepustite najfinejšim sezonskim in tradicionalnim okusom, ob nedeljah pa, kot se spodobi, v edinstvenem doživetju uživate med kosilom.

1146 Budimpešta, Štefánia út 93.

Jazz klub Opus

Opus Jazz Club je prav gotovo trdnjava veličastnih večerij, okronanih z jazzovskimi koncerti v prestolnici, kjer koncertna dvorana, ki je enako udobna za glasbenike in goste, ponuja nepozabne večere. Na odru med večerjami ob živi glasbi lahko izbiramo med mojstrovinami madžarske in mednarodne kuhinje. Z jazzom začinjeno gastronomsko doživetje v Opus Jazz Clubu zaokrožijo krepke juhe, slastne glavne jedi ter topli in hladni koncertni prigrizki.

1093 Budimpešta, Mátyás u. 8.

IKON Bar & Bistro

Od srede do sobote IKON Bar & Bistro sprejema svoje goste z odprtimi vrati, slastno hrano, odlično pijačo in seveda veselo glasbo. V ulici Kazinczy, ki obuja vzdušje davno pozabljenih barov, se je IKON z leti uvrstil na seznam prijetnih zabaviščnih mest v Pešti, kjer večerje dopolnjuje živa klavirska glasba.

1075 Budimpešta, ulica Kazinczy 5.

Café Liszt

V budimpeštanskem hotelu z glasbo ima glasba prav tako pomembno vlogo kot v hotelski restavraciji Café Liszt. Vsak petek restavracija pričara vzdušje veselih časov miru z večerjo ob živi glasbi. Gostje, ki pridejo v dvoje, z družino ali družbo prijateljev, lahko poskusijo nebeško hrano in sodobne mednarodne jedi, glasbeniki pa bodo večer naredili nepozaben z zimzelenimi madžarskimi melodijami in sodobnimi mednarodnimi uspešnicami.

1051 Budimpešta, Hercegprímás u. 5.

Restavracija Porcellino Grasso

II. Restavracija Porcellino Grasso Ristorante, ki je našla dom v okrožju in ponuja najboljše iz Italije, ob torkih v večere, preživete pri njih, pretihotapi nepozabno vzdušje z živo kitarsko glasbo. Ob večerjah, postreženih z roko v roki ob vznemirljivi kitarski glasbi, vas bo ne le glasba, ampak tudi hrana v hipu popeljala v Italijo, zahvaljujoč domačim testeninam in rižotam, brusketam v pečici in domačim sredozemskim jedem.

1024 Budimpešta, Ady Endre u. 19.

+1 Nedeljski zajtrk z živo glasbo v Hello Buda (10., 17. november 2024)

Če bi namesto večerje raje uživali v živi glasbi ob obilnem vikend brunchu, se 10. in 17. novembra odpravite v Hello Buda! Te dni bo med 12.00 in 16.00 uro živa glasba pospremila okusno hrano, prijateljske pogovore in preživete popoldneve. Vsekakor je priporočljiva rezervacija mize!

1025 Budimpešta, Törökvész út 93/A