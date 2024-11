Prijetno vzdušje v vašem domu: Makovi cmoki z vanilijevo kremo (recept)

V zimskih mesecih se priljubljenost slaščic močno poveča, saj vas na hladen in mrzel dan le malo stvari ogreje tako kot sveže pripravljeno, toplo pecivo ali sladica. V koči smo pripravili eno izmed najljubših jedi, parne cmoke, ki bodo zagotovo ogreli vaše premraženo telo in dušo.

Sestavine (za 6 kosov)

Za testo:

300 g moke

15 g kvasa

1 žlica sladkorja

200 ml mleka

1 jajčni rumenjak

1 ščepec soli

6 žlic goste slivove marmelade

maslo

Za vanilijevo kremo:

Za: 500 ml mleka

3 rumenjaki

1 vrečka vaniljevega sladkorja

60 g sladkorja

1 žlica škroba ali vanilijevega pudinga v prahu

Postrežemo:

Zmečkan mak.

sladkor v prahu

Priprava

Najprej pripravimo testo, tako da v mlačnem mleku s sladkorjem raztopimo kvas, nato pa iz moke, rumenjakov in soli zamesimo testo. Nato ga pustimo na toplem mestu vzhajati približno 45 minut.

Medtem ko testo vzhaja, pripravimo vanilijevo kremo tako, da sestavine zmešamo in nato na nizki temperaturi mešamo, dokler se ne zgosti.

Vzhajano testo na rahlo pomokani površini razdelimo na šest enakih delov, jih rahlo sploščimo in na sredino vsakega damo 1 žlico slivove marmelade. Nato robove tesno zapremo, oblikujemo cmoke in jih pustimo vzhajati 20 minut.

Medtem ko vzhajajo, v veliki posodi zavrite vodo, pokrijte vrh s čisto brisačo in jo pritrdite z vrvico, da ostane tesna.

Vzhajane cmoke premažite z malo stopljenega masla in jih položite na brisačo, pokrijte s ponvijo ali skledo in jih 15 minut kuhajte na pari. Upoštevajte, da bodo cmoki zaradi vročine nabrekli, zato jih kuhajte le toliko, kolikor jih bo udobno ležalo na brisači.

Ko so cmoki še topli, jih izdatno pokapajte z vanilijevo kremo, potresite z makom in posujte s sladkorjem v prahu ter pojejte z veliko žlico.

Za recept se zahvaljujemo Melanii Gál.