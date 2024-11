5 zanimivih lokacij in dejavnosti v Budimpešti, ki popestrijo sive novembrske delavnike

Ko se leto bliža koncu, se je težko izogniti sivim dnevom v tednu, zato smo zbrali nekaj krajev in dejavnosti, ki lahko dobesedno popestrijo ta temni in mračni letni čas.

Potopitev v umetnost: Fessneki

Zame ni lepšega kot potopitev v umetnost, izkustveno slikanje pa je lahko tudi odlična aktivnost za zmenek ali prijateljico. Na nekajurnih tečajih FessNeki dobite vsa potrebna orodja, inštruktorji slikanja pa vam pomagajo pri učenju tehnik, ki jih potrebujete za ustvarjanje izbrane slike v navdihujočem okolju, vse skupaj pa spremlja sproščeno in zabavno vzdušje. Najboljše od vsega je, da za skupno slikanje ne potrebujete nobenih ročnih spretnosti ali predhodnega usposabljanja, saj se boste umetnine lotili korak za korakom, tako da se lahko nauči vsak. Med slikanjem se lahko sprostite in raziskujete svojo ustvarjalnost, končni rezultat pa lahko kadar koli občudujete doma.

1075 Budimpešta, Rumbach Sebestyén u. 15. 1. | 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 5/a

Barva latte: Pompeji Latte Art

Baristi v Pompeii Latte Art uporabijo vse svoje kreativne sposobnosti, da ustvarijo kavne kreacije, bodisi medvedka, laboda, rožo ali češnjo, kombinirane s posebnimi, živahnimi barvami. Vse posebne kave so narejene iz 100-odstotnih zrn arabike, na voljo pa so vse od espressa do aromatiziranih lattejev. Lastnik je po izobrazbi zgodovinar, njegova ljubezen do starega Rima pa se ne odraža le v notranjosti, temveč tudi v vzorcih kave in zvitkih, ki jih dobi z modrimi izreki grških in rimskih filozofov, zato lahko uživate ne le v posebni izkušnji, temveč tudi v modrem potovanju.

1094 Budapest, Mester utca 18. | 1066 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 54.

Umetnost na nenavadnem mestu: Pop&Roll Art Toilet

Namen projekta POP&ROLL Art Toilet je na novo opredeliti vsakdanji koncept javnega stranišča in ga spremeniti v poglobljeno umetniško izkušnjo. Edinstven prostor, ki ga je zasnoval znani umetnik Kissmiklos, združuje funkcionalnost z avantgardnim dizajnom, prežetim z elementi neo-pop umetnosti, in vabi vse, da uživajo v resnično edinstveni izkušnji. Vsaka od 20 značilnih straniščnih kabin služi kot platno, njihova edinstvena podoba pa je v popolni harmoniji s skoraj 100 drugimi umetniškimi deli, ki so skrbno razporejena po zapletenem prostoru.

1051 Budimpešta, Dorottya u. 6.

Čudovita steklena okna in mozaiki: Spominska hiša in zbirka Miksa Róth

Miksa Róth, eden najslavnejših umetnikov preloma stoletja, je s svojimi osupljivimi vitraži in bleščečimi mozaiki znan po vsem svetu, njegova najlepša dela pa si lahko ogledate v njegovem nekdanjem domu ob železniški postaji Keleti. V spominski hiši in zbirki Mikse Rótha na naslovu Nefelejcs utca 26 si lahko ogledate mojstrova najslavnejša dela, ki so bila razstavljena na svetovnih razstavah, ter številna druga dela in osebne predmete.

1078 Budimpešta, Nefelejcs utca 26.

Najboljše samoizražanje: Fröcskölő

Če iščete zabavno, živahno in razburljivo skrivališče, kamor lahko pripeljete večjo skupino ljudi, je Fröcskölő pravi kraj. Koncept je, da sprostite svojega notranjega umetnika in igrivo pobarvate vse, kar želite, ne da bi vas skrbelo za nered. V popolnem ustvarjalnem programu za sprostitev stresa so udeležencem na voljo bela zaščitna oblačila, platno in barve, postopek ustvarjanja pa, kot ni treba posebej poudarjati, ne zahteva nobenega predhodnega znanja. Fröcskölő lahko sprejme do 30 oseb, končane stvaritve pa lahko po sušenju odnesete domov.

1072 Budapest, Rákóczi út 40.