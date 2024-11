5 alternativnih muzejev v Budimpešti za mračne in sive dni

Poleg znanih in priljubljenih muzejev v Budimpešti se prestolnica ponaša tudi s številnimi alternativnimi muzeji, ki kljub svoji skromni velikosti ponujajo zanimive razstave in veliko nižje cene vstopnic.

Policijski muzej

Policijski muzej v prestolnici je bil odprt leta 1908 in se ponaša z vedno večjo zbirko. Madžarski policijski muzej je trenutno odprt za javnost v 8. okrožju, kjer so na ogled štiri stalne razstave: Zgodovina madžarske policije od leta 1848 do danes, Kriminalistika, Teror: atentati, talci in protiterorizem na Madžarskem ter Preteklost in sedanjost, fotografska razstava o kazenskih primerih. Muzej je odprt vsak dan v tednu, razen ponedeljka in nedelje, od 9. do 17. ure.

1087 Budimpešta, Mosonyi utca 5.

Poštni muzej

V skromno velikem muzejskem prostoru v drugem nadstropju Poštnega muzeja na ulici Benczúr si lahko ogledate številne edinstvene eksponate, ki vas popeljejo nazaj v srečne čase miru, vključno s starimi poštnimi vozili. V okviru stalne razstave v palači bo do konca leta 2024 na ogled začasna razstava z naslovom „Poštne ženske nekoč in danes“, ki se bo poklonila poštarkam, ki so imele pomembno vlogo v zgodovini madžarske pošte. Poleg spoznavanja posameznih usod žensk, ki so delale za poštno službo, je vredno odkriti tudi skrivnosti stavbe.

Benczúr utca 27, 1068 Budimpešta, Budimpešta.

Skrivnostni muzej Mika Tivadarja

Če vas zanima prvi skrivni muzej v naši državi, se odpravite v hotel Mika, kjer lahko za koktajl barom raziščete skrito kletno stopnišče, kjer je nekoč delovala bakrena delavnica, med drugo svetovno vojno pa se je tam skrivala pred nacisti. V skrivnem muzeju lahko odkrijete ne le zgodovino stavbe, ki jo je zgradil Tivadar Mika in je zdaj hotel, temveč tudi fascinantno preteklost hiš v oddaljenosti 140 metrov od razstavnega prostora. Odkrili boste lahko najslavnejši nočni klub v Evropi, Modro mačko, in spoznali povezavo med Sylvestrom Stallonom in Arnoldom Schwarzeneggerjem ter hišo na ulici Kazinczy.

1075 Budimpešta, Kazinczy utca 47.

Bajor Gizi Muzej igralcev

Muzej igralcev Gizi Bajor je bil ustanovljen leta 1952 na pobudo Hilde Gobbi in je zdaj razstavni prostor Nacionalnega muzeja in Inštituta za zgodovino gledališča. Gizi Bajor se je v neobaročno hišo preselil leta 1933, stavba pa je hitro postala priljubljeno zbirališče budimpeštanskega umetniškega sveta, kamor so zahajale številne znane osebnosti. Ob prvi obletnici igralkine smrti so tu odprli prvi budimpeštanski igralski muzej, ki je sprva obsegal le eno sobo, a so ga z leti nenehno širili. Stalna razstava „Lepa hiša sredi velikega parka…“ spominja na nekdanjo lastnico hiše Giz Giz Gajor Bajor in ustanoviteljico muzeja Hildo Gobbi, razstava „Med prizori“ pa prikazuje ustvarjalni proces gledališča.

1124 Budimpešta, Stromfeld Aurél utca 16.

Semmelweisov muzej za zgodovino medicine

Semmelweisov muzej zgodovine medicine v Budimpešti ni le muzej, temveč potovanje skozi čas v svet medicine. Stavba je bila nekoč rojstna hiša Ignáca Semmelweisa in zdaj hrani zaklade iz zgodovine medicine. Obiskovalci si lahko ogledajo stare medicinske instrumente, spoznajo srednjeveško medicino in so priča rojstvu sodobne medicine. Muzej se poklanja „rešitelju madžarskih mater“ in prikazuje, kako sta znanost in človeška predanost oblikovali svet, v katerem živimo danes. Muzej je odprt od torka do nedelje, poleg bazarja v grajskem vrtu.

1013 Budimpešta, Apród utca 1-3.