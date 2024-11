6 slikovitih grajskih parkov v državi, po katerih se lahko sprehodite v čarobnem jesenskem razkošju

Uživajte v zadnjih utrujenih jesenskih sončnih žarkih, ki se bleščijo na pisanem listju v grajskih parkih, obsijanih z veličastnim sijajem.

Grad Széchenyi, Nagycenk

Angleški park v Nagycenku, ki je na seznamu svetovne dediščine, je zaradi več kot tisoč dreves, 200-letnih lip, 40-metrskih platan in eksotičnih borovcev pravljično okolje, medtem ko lesketajoče se vode potoka, ki teče skozi posestvo, še povečajo sijaj. Poleg elegantnega parka z vodnjaki in geometrijskimi oblikami je na posestvu Széchenyi obvezna destinacija tudi 2600 metrov dolga dvojna lipova linija od gradu. To svetovno čudo madžarske rastlinske kulture je bilo zasajeno leta 1754 s 654 drevesi, od katerih jih je 450 zdaj visokih 16 metrov. Poleg parka, ki obljublja pravljično pustolovščino, je vredno obiskati tudi starodavno obzidje gradu, kjer je na ogled več interaktivnih razstav.

9485 Nagycenk, Kiscenki u. 3.

Grad in arboretum Püspökszentlászló

Očarljivi grad, ki ga je dal zgraditi škof Pál Esterházy iz Pécsa, se že od konca 18. stoletja skriva v dolini hribovja Zengő, prav tako kot slikovita narava, ki ga obdaja. Po izgradnji gradu je bila njegova okolica urejena, park pa sta nekoč krasila vodnjak in ribnik. Ob koncu 19. stoletja so park povečali in ustvarili današnji arboretum, v katerem lahko še vedno občudujete jesenske barve številnih vrst dreves in grmovnic z vsega sveta.

Čeprav bo arboretum, za katerega je zaslužen škof Samuel Hettyey, 31. oktobra zaprl svoja vrata, bo grad v zimski sezoni po dogovoru še naprej odprt za skupine. Razstava o zgodovini gradu in Mindszenthyjeva spominska soba pripovedujeta o času, ko so tu živele nune reda Orsolya ali ko je bil v stavbi zaprt kardinal József Mindszenthy.

7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló

Grad Kölcsey-Kende, Cégénydányádi

Impresivna dragocenost regije Nyírség in zgornje Tise je grad Kölcsey-Kende, sanjski grad iz 19. stoletja, v katerem je do druge svetovne vojne živela družina Kende. Čeprav sta bili družini Kende in Kölcsey sorodstveno povezani, slavni pesnik ni nikoli živel v stavbi, le njegova štirivrstična pesem, napisana na ščitu dvorca, ga je in ga še vedno povezuje z dvorcem.

Razstave v gradu pripovedujejo zgodbo o teh preteklih časih, od zgodovine družine Kende prek značilnosti plemiškega življenja in gastronomije do naravnih vrednot grofije. Ko stopite iz stavbe, si lahko ogledate veličastno grajsko območje, ki je bilo nekoč oblikovano po angleškem vzoru. V parku, ki je bil nekoč poplavni gozd, je zdaj urejena učna pot z 18 postajami, ki poteka po 13-14 hektarjih zrelih platan, tulipanov in bakrenih bukev. Grad je odprt do 31. maja samo po predhodni najavi ob najmanj 10 osebah, razen ob praznikih in podaljšanih vikendih.

4732 Cégénydányád, Dózsa György u. 9.

Grad Wenckheim, Szabadkígyós

V 19. in 20. stoletju je sedem otrok družine Wenckheim tekalo po gradu, ki spominja na Disneyjev grad, zakonca pa sta v preteklih letih zabavala na tisoče gostov, med njimi tudi ugledne člane aristokratske družine. Čeprav je ta svet zdaj izginil, stalna razstava v gradu ponuja vpogled v to, kako je bilo biti gost grofovske družine v 19. in 20. stoletju. Osupljivi svet gradu, ki ga je zasnoval Ybl, zaživi tudi zunaj njegovih zidov, saj ga obdajata 25 hektarjev velik angleški vrt in baročni francoski vrt. Slikoviti park je tudi pozimi brezplačno odprt za javnost.

5712 Szabadkígyós, Áchim András u. 23.

Grad Brunszvik, Martonvásár

Le streljaj od Budimpešte lahko občudujete najbolj znano in eno najlepših aristokratskih rezidenc na Madžarskem. Grad je bil prvotno zasnovan v baročnem slogu, zadnji lastnik Géza Brunszvik pa ga je leta 1870 preuredil in mu dal sedanjo neogotsko podobo. Vendar pa Martonvásár ni vreden obiska le zaradi osupljive stavbe, saj grad obdaja tako impresiven angleški vrt, da je v njem večkrat bival tudi Beethoven.

Blatne ciprese, praprotni borovci, javorji, lipe, balkanski kostanji in platane so posejani po grajskem zemljišču, katerega romantično vzdušje še dodatno poudarja majhno jezero na sredini z divjim otokom. Ko boste uživali v jesenskem soncu in barvah v slikovitem okolju, pa je vredno obiskati tudi sam grad, kjer je v Beethovnovem spominskem muzeju na ogled zanimiva razstava.

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

Grad Károlyi, Fehérvárcsurgó

V jarku Mór med Bakonyjem in Vértesom se skriva eden najlepših zakladov okrožja Fejér, grad Károlyi, ki sta ga zasnovala Henrich Koch in Miklós Ybl. Stavba je bila od leta 1858 do leta 1944 v lasti družine Károlyi, po drugi svetovni vojni pa je bila nacionalizirana in uporabljena kot letovišče in otroški dom. Danes je po dolgotrajni obnovi stavba v svojem nekdanjem sijaju, obdana s skoraj 50 hektarjev velikim parkom. V parku, ki spominja na arboretum, se lahko sprehajate med borovci, lipami, hrasti in kostanji, starimi več kot 150 let, pogled na sprehajališča, majhne mostove in jezero pa poskrbi, da je jesenski sprehod še bolj doživet. Grad Károlyi, v katerem je zdaj hotel, si lahko ogledate z vodenim ogledom.

8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor utca 7.