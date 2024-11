Čudeži, vklesani v skalne stene: 5 avanturističnih pohodniških poti na pobočjih gora

ajte se na pustolovščine po divjih gozdnih svetovih, mističnih kanjonih in monumentalnih skalnih stenah po vsej državi. Včasih je potrebnih le nekaj metrov, da se v tesnem objemu skalnih sten počutite kot Indiana Jones, vendar so razgledi vredni te poti.

Hoja po deželi velikanov: Mesečev jarek: velikani: Mesečev jarek (Moonlight Trench)

Vzpenjajoče se pečine in ogromni balvani, porasli z mahom, vas čakajo med hojo skozi sotesko Moonlight Trench, kjer se zdi, kot da ste pravkar vstopili v začarano deželo velikanov. Ta divji svet lahko raziskujete na 5,3 km dolgem pohodu, ki se začne na parkirišču pred nekdanjo turistično kočo Čikovaralja. S parkirišča se lahko po asfaltni cesti vračate 300-400 metrov, nato pa zavijete desno v gozd in sledite rdeči oznaki. Kmalu zatem vas bo znak za rdeči križ pripeljal do pravljične pokrajine Mesečevega rova.

V nadaljevanju poti postaja rov vedno ožji, padla drevesna debla in skalnate stopnice pa vašo pot naredijo še bolj pustolovsko. Ko ostanemo v dolini, se nato znajdemo sredi monumentalne skalnate puščave, pred 10 metrov visoko Meteorsko lestvijo. Povzpnite se nanjo in po lesenem mostu pridite do ozkega kanjona, kjer nadaljujete 50-60 metrov po skalnih stenah, dokler ne pridete do počivališča, kjer si lahko oddahnete.

Tu se ponovno pojavi znak rdečega križa in zavijete desno do rojstnega kraja kulta Mesečevega rova. Od jame puščavnika se po označeni poti spustite v dolino in nadaljujte po zelenem križu, nato po zelenem krogu in nazadnje po zelenem pravokotniku od izvira Gyopár nazaj do paketa.

Skrivnostna kataklizma hribovja Zala: soteska Kőszikla

Vrtoglavo spektakularna soteska Murafölde je bila pred 8 milijoni let valovanje Panonskega morja, danes pa je pravljična pokrajina idiličnih gričev Zala in visokih skalnih sten. Do kanjona pri Nagybakónaku, ki ga obdajajo monumentalne skalne formacije, se lahko odpravite s televizijskega stolpa v kraju Újudvár po 5,6 km dolgi krožni poti. Na začetku se lahko najprej sprehodite ob romantični obali jezera Chsibit, nato pa čez veličasten bukov gozd pridete do izvira Esperanto. Od tu vas bo modra trikotniška tabla popeljala do skrivnostnih 600 metrov dolgih katakomb Skalne soteske.

Izguba svetlobe v ovinku Donave: prepad Vasas

Na severnih pobočjih hriba Cseresznyés, tik ob mestu Szentendre, lahko odkrijete očarljivi svet soteske Vasas, ki jo lahko raziščete na 8,1 km dolgem krožnem pohodu. Izhodiščna točka je izvir Lajos, od koder vas bo znak S pripeljal do ceste SO, od koder se lahko po cesti SO odpravite do pravljičnega izvira Csepel z ogromnimi bukovimi drevesi in senožeti. Od tu spet sledimo cesti S, vendar po nekaj minutah spet zavijemo do znaka SΩ, da si zapomnimo pogled na osupljivo naravno sotesko v državi.

Naravna tvorba iz vulkanskega andezitnega tufa je videti, kot da bi bila gora prerezana na dvoje, vendar je skale ločil davni potres. Ozka soteska, ki spominja na mistične svetove, skriva tudi 5 jam, ki jih, ko jih odkrijete, z znakom S ponovno označite pot do naravne poti Kamnita gora. Za turističnim domom János Czibulka sledimo oznaki Z in občudujemo številne vulkanske skalne tvorbe, nato pa ob odhodu od izvira János sledimo oznaki K+, dokler nas pot S+ ne pripelje nazaj do izvira Lajos.

Geološko potovanje skozi čas v Palocu: dolina potoka Páris

Ta dih jemajoča soteska, znana kot Veliki kanjon v Palocu, ni znana le po svoji lepoti, saj so v dolini potoka Páris nastale prve vulkanske jame v državi. Do fosilnega starodavnega sveta, ki ga je izdolbla reka, se lahko približate iz vasi Nógrádszakál, od koder vas do soteske pripelje severna zelena markacija. Mimo cerkvice Rapture vstopite v grmičevje dreves, kjer vas levi razcep pripelje na romantično jaso. Od tu po približno 15 km ponovno zavijete levo na znak Z+, ki vas vodi skozi dolino.

Dolina je dolga le 350 metrov, vendar je široka 2-3 metre in obdana z 20-30 metrov visokimi skalnimi stenami. Še posebej, če vas tako kot slikovita narava navdušujejo geološke zanimivosti, saj stranske stene kažejo dokaze o različnih obdobjih geološke zgodovine. In če se počutite zares pustolovsko, lahko raziskujete pritoke doline tako, da pri zelenem križišču zavijete levo, če pa ne, se pri zelenem križišču držite desno.

Pohajkovanje po divjini: soteska Gozdna mati

Botanični vrt Bertényi Miklós, eden najlepših botaničnih vrtov v državi, skriva sotesko Erdőanyai, kjer lahko v gozdnem okolju občudujete zadnje jesensko listje in se sprehajate med skalnimi stenami. V dolini potoka se lahko sprehodite neposredno po kamniti strugi, medtem ko se nad vami dvigajo strma pobočja, obdana z bršljanom, pot pa obdaja bujno rastlinje. Pokrajina je mistična, z majhnimi potočki in ogromnimi koreninskimi sistemi, iz katere globine vas oster levi zavoj pripelje do postaje 17 zeliščnega vrta, od koder zavijete levo in pridete do križišča pred spominskim kamnom. Vstopnico za 16 hektarov velik park lahko kupite v restavraciji Hudičev mlin, vhodu pa se približate s travnika Telgárthy.