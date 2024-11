Kavalkarada dejavnosti ob Martinovem dnevu na nacionalnem festivalu gosje kože

Če je november, je Martinov dan! Če je Martinovo, je to festival gosje kože! Ker je november vse bolj mračen, ni razloga za žalost, saj se med 1. in 17. novembrom vrača nacionalni festival gosje kože, ki bo dva tedna praznoval nova vina, nove letnike in gastronomske tradicije, povezane z Martinom.

Povezava med praznovanjem novega vina in martinovim sega več stoletij nazaj. S tem dnem je povezanih veliko ljudskih običajev, ki se zdaj oživljajo v sodobni preobleki.

Na desetine vinarn, gostinskih in živilskih obratov po vsej državi pripravlja posebne programe in ponudbe za praznik, ki jih lahko pregledate na spletni strani libabor.hu.

Ponudbe vključujejo popuste za nastanitev, obiske kleti, degustacije vin in koncerte, ne bomo pa pozabili niti na gastronomijo, saj bodo na Martinov dan na voljo posebni gosji meniji, ki jih bodo spremljala nova vina iz kleti.

Čeprav gre za praznovanje novega vina in so odrasli v glavni vlogi, se ne pustite odvrniti, če iščete družinsko aktivnost, saj je na voljo veliko mest, kjer lahko otroci uživajo v degustaciji mošta, vožnji z gosmi in drugih igrivih dejavnostih.

„Če na martinovo ne poješ gosi, boš stradal vse leto” – zato ni vredno tvegati. Prebrskajte več sto dejavnosti, obiščite svoje priljubljene lokale s praznično ponudbo ali odkrijte nove kraje.

Seznam sodelujočih kleti in programi se nenehno posodabljajo, zato se splača stran večkrat obiskati.