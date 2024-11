5 odličnih gledaliških predstav v Budimpešti za popestritev novembrskih večerov

Tudi na siv in mračen novembrski dan je vredno zapustiti dom in se odpraviti na vznemirljivo predstavo, pa naj gre za odlično komedijo, klasiko ali sodobni eksperiment.

Zločin in kazen

Eden najbolj znanih romanov Dostojevskega je bil po svetu že večkrat prirejen, letos pa so ga uprizorili v gledališču Örkény István. Na podlagi prevoda Imreja Göröga in Margit G. Beke je igro napisala in režirala Ildikó Gáspár, glasbo je zasnoval Tamás Matkó, zborovska besedila pa sta napisali Ágnes Réka Tóth in Ildikó Gáspár. Glavni junak Csaba Polgár prevzame vlogo Raskolnikova, katerega lik nas vodi skozi največja življenjska vprašanja.

Örkény István Theatre | 6. november 2024, 22.

Redőny (Zaklop)

Redőny je smešna in zabavna igra, ki pa je tudi pretresljiva in sili k razmišljanju. Kako je ta paradoks mogoč? Pisatelj András Maros pripoveduje o tragediji ženske, ki je prisiljena v tradicionalno vlogo, obenem pa operira z briljantnimi dialogi v jedrnatem, iskrivem ritmu. Maros uporablja presenetljiv jezik, njegov humor spominja na velikane – Péterja Esterházyja, Lajosa Nagyja Parti – vendar je edinstven kot vsak od njih. Kljub številnim humornim primesim ostaja struktura dramatična, surova in ganljiva, konec pa je prava katarza.

Hiša Yura | 17. november 2024.

Nedolžni – Pisma iz življenja družine Kner (1938-1946)

To posebno bralno gledališče gostuje v veličastnem salonu Víg, kjer zgodbo o družini Kner pripovedujejo odlični umetniki Vígszínház. Besedilo predstave je vzeto iz zbirke Pisma iz življenja družine Kner 1938-1949 (2023) in omogoča vpogled v življenje slavne in svetovno znane tiskarske in umetniške dinastije Gyoma. Pisma potomcev Izidorja Knerja, ki živijo v Gyomi, Budimpešti in Chicagu, s katarzično močjo spominjajo na življenjske možnosti članov madžarske judovske družine pred drugo svetovno vojno, med njo in po njej, na njihove odgovore na vprašanje, ali oditi ali ostati, na izkušnjo vključevanja v Ameriko ter na tragično usodo žrtev in preživelih holokavsta. Besedilo predavanja je nastalo ob pomoči prepisovalca pisem iz izvirne 700-stranske knjige, zgodovinarja-arhivista Ádáma Erdésza in pisateljice Ágnes Szil. Na predavanju sodelujejo István Hirtling, Barbara Hegyi, Géza D. Hegedűs, Andrea Waskovics in Andrea Waskovics ml. Attila Vidnyánszky, Jr.

íg Szalon (1136 Budapest Hegedűs Gyula utca 2.) | 20. november 2024.

POMOČ, GRADIM – komedija v režiji Tamása Lengyela

Če ste bili pred kratkim na srečanju razreda in ste starejši od 35 let, veste, da čez nekaj časa ne gre več za srečanje, kdo je kaj dosegel v življenju ali kdo je do nerazpoznavnosti pridobil na teži, temveč za skupinsko terapijo za zdravljenje travm. Obstajajo tri stvari, ki jih izpostavijo vsi, ne glede na spol: otroci, ločitev, tretja pa je jasno in nedvomno prenova hiše. Iz te teme se razvije zabavna komedija Tamása Lengyela s prizori, ki se bodo vsem zdeli znani.

FÉM Arts & Café | 24. november 2024.

Casanova Tonight Show (premiera)

Gledališka ekipa Papa Dollar’s Children se vrača s še eno veliko uspešnico: po navdihu pustolovskega življenja Casanove bodo gledalce dobesedno in v prenesenem pomenu prenesli v hotelsko sobo. Zunanje prizorišče, igra in nenavadna tema zagotavljajo nepozabno zabavo, medtem ko nadrealistični pristop brez orodij, osredotočen na človeka, poskrbi za edinstveno doživetje.

Trafó | Premiera: 25. november 2024.