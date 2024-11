11 bleščečih jesenskih festivalov v Budimpešti novembra 2024

Odkrijte jesenski obraz Budimpešte na enajstih fascinantnih novembrskih festivalih! Gastronomska doživetja, degustacije vin, likovne razstave in glasbeni programi vas čakajo v središču prestolnice, kjer vas bodo jesenske barve in vzdušje zagotovo prevzele.

Día De Muertos Weekend // Tereza (31. oktober – 3. november 2024)

V Teresi vas čakajo pisani programi, kjer vas s cvetjem okrašeni oltarji, ikonične lobanje in svetloba sveč popeljejo v osrčje mehiške kulture. Vsak večer je še ena priložnost, da se potopite v tradicijo in sodelujete v resnično posebnem praznovanju.

Vikend velike otvoritve TODO (2.–3. november 2024)

2. in 3. novembra, ob Dia de los Muertos, enem največjih mehiških praznikov, bo svoja steklena vrata uradno odprla najnovejša gastronomska točka v Budimpešti, TODO Mexican Kitchen! Kaj lahko pričakujete? Za razburljivo hrano, pijačo in pravo cimetovo vročo čokolado, DJ-set v soboto zvečer in družinski dan v nedeljo, na katerem do 15. ure za najmlajše pripravljajo poslikave obraza in ročna dela. Splača se rezervirati mizo, da ne zamudite!

Resničnost se je razkrila: Festival dokumentarnega filma Verzió // na več lokacijah (6.–13. november 2024)

Nadvse uspešen filmski festival Verzió bo tudi letos potekal med 6. in 13. novembrom. Filmski nabor, ki si ga lahko ogledate, vključuje festivalska dela in neznane poslastice, kot otvoritveni film festivala pa bo pri nas premierno prikazan madžarsko-francosko-hrvaška koprodukcija KIX. Letos je posebna rubrika posvečena temam dekolonizacije in dezinformacij, na seznamu pa so tudi armenski, ukrajinski in britanski izbor.

Polska Jazz Festival – Nova generacija poljskega jazza na Opusu (7.-9. november 2024)

Poljski jazz z močno tradicijo in odprtim duhom bo že dvanajstič v ospredju Jazz Cluba Opus v okviru Polska Jazz Festivala. Nova generacija poljskega jazza se bo predstavila na koncertih, ki jih BMC in Poljski inštitut organizirata v Budimpešti med 7. in 9. novembrom.

Martinove gosje dobrote v Jardinette (8.-24. 11. 2024)

Gosje jedi kuharja Jardinette Tamása Kisdaróczija lahko poskusite od 8. do 24. novembra. To obdobje je v znamenju posebnih okusov gosjih jedi in martinovanja! Ena izmed kuharskih mojstrovin je foie gras na žaru s kruhovim pudingom in slivami – če pa imate raje klasično hrustljavo gosjo kračo ali sol, se na jedilniku znajde tudi to. Ne pozabite niti na sladico: v Budimu lahko okusite tudi najboljše flodne. 8. in 11. novembra zvečer vas pričakujejo s posebnim vinskim programom in živo glasbo, 21. novembra pa jih bo na posebni vinski večerji obiskala ena najboljših avstrijskih kleti Domäne Wachau. Vsekakor se splača rezervirati mizo!

Martinovo? ZA SIMALI! – Teden dni počitnic (8.-17.11.2024)

V SIMALIBA Belvárosi Csárda lahko praznujete martinovanje cel teden med 8. in 17. novembrom. Zato se bo splačalo odpraviti proti Piarista utca v središču mesta, kjer ob martinovem skušajo v vsako jed vtihotapiti praznične sestavine. Na meniju, dopolnjenem z madžarskimi vini in palinkami, vas čakajo jedi, kot so gosja juha s pehtranom, rosé gosje prsi s pastinakovo kremo in šipkom, s soljo polnjen gosji vrat ter neizogibna hrustljava gosja krača z vijoličnim zeljem in pečenim krompirjem, ki ji sledijo. rezina torte nebeške gosje tačke.

Bottomless Mimosa Brunch // Dobrumba (9.-10. november 2024)

Najljubši Dob zajtrki na vašem krožniku, sveže peneče mimoze v vašem kozarcu in neomejeno: že prej vam je bilo všeč, zato vam zdaj prinašajo Bottomless Mimosa Brunch s še več hodi z neprekosljivo kombinacijo sveže iztisnjenega pomarančnega soka in šampanjca. Rezervacij miz za malico ne bo, zato pridite pravočasno!

Vse najboljše Budimpešta! // Park Mestne hiše (15.-17. november 2024)

Ob 151. rojstnem dnevu Budimpešte park Városháza napolni srce prestolnice s tridnevnim prazničnim festivalom. Vračajo se nekateri kultni programi lanskega leta: letos bosta tudi Bulivillamos in Zsugapest, nastopil pa bo Krisztián Szűcs, znani iz Heaven Street Seven, in Szilárd Balanyi, klaviaturist Quimbyja, bo nastopil z lastnim projektom! 15. novembra pa bosta svoja vrata odprla tudi Zimski zabaviščni park City Hall in božična tržnica.

Otvoritveni vikend Vörösmarty Classic Xmas (15.–17. november 2024)

Seveda tudi letos na Trgu Vörösmarty ne gre zamuditi enega najbolj priljubljenih adventnih dogodkov v prestolnici. Božični sejem, ki traja vse do silvestrovega večera, svoje goste pričaka z gastronomskimi in obrtniškimi razstavljavci ter mirnim vzdušjem, da se skupaj uglasimo s prazniki.

Otvoritveni vikend umetnega drsališča Városliget (15.–17. november 2024)

Največje in hkrati eno najlepših drsališč v Budimpešti od 15. novembra pričakuje staro in mlado željne drsanja v tej sezoni. Po načrtu – seveda n odvisno od vremena – tretji konec tedna v novembru drsališče Városliget Art odpre svoja vrata za tiste, ki si želijo drsanja.

Art Weekend Budapest (29. november – 1. december 2024)

ART WEEKEND BUDIMPEŠTA, zadnja obsežna letošnja serija programov sodobne umetnosti, bo potekala prvi adventni vikend. Letošnji dogodek bo zagotovo presegel lanski rekord, saj je svojo udeležbo na brezplačnem dogodku prijavilo že več kot 30 galerij, studiev, razstavišč in kulturnih prizorišč.