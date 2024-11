Odprla se je najbolj čudovita svetlobna razstava v Budimpešti, kjer se lahko uresničijo vse sanje

Lumina Park je že od prvega trenutka postal najljubši zimski program Budimpeščanov, zato ni bilo dvoma, da bo tudi letos na Margitszigetu svetlobni park. Vse zainteresirane na plaži Palatine do prihodnjega marca pričakuje filmski festival Mesebeli.

Lumina Park se letos vrača na plažo Palatine – že tretjič, tokrat z drugačno tematiko. Svetlobni park je postal tradicionalno in priljubljeno zbirališče na Margaretinem otoku, ki ga je v zadnjih dveh letih obiskalo več kot 350.000 obiskovalcev.

Letos se bodo v svetlobnem parku pojavili znani slavni pravljični liki, junaki in njihove zgodbe iz filmov in knjig.

Med velikimi klasiki kapitan Nemo s svojim osupljivim in grozljivim podvodnim svetom ter njegova fantastična podmornica Nautilus; Robin Hood, princ tatov in njegovi tovariši iz Sherwoodskega gozda ali kralj Artur s svojim čarobnim mečem, čarovnik Merlin in vitezi okrogle mize.

Srečamo lahko King Konga in seveda velike ljubljence generacij, Disneyjeve junake ali pa like zdaj že kultnih filmov, kot so Darth Vader, Mr. Bean ali celo dinozavri Jurskega parka.

Vstopimo lahko v svet Narnije in si predstavljamo, kako odkrivamo oddaljene planete tako, da se skrivamo v čevljih enega od likov Vesoljske odiseje.

Pogled na več kot dvesto svetlobnih instalacij, ki se odsevajo v vodi bazenov v parku Lumina, je bleščeča izkušnja, vse skupaj z znano in zelo priljubljeno glasbo iz filmov.

Za vsako sceno v svetlobnem parku so tudi QR kode, s katerimi lahko tudi preverimo svoje filmsko znanje. Festival pravljičnega filma Lumina Park lahko obiščete z 1-1,5-urnim sprehodom, do 2. marca 2025 vsak dan od teme do 21. ure pričakuje staro in mlado.

Več informacij najdete na spletni strani Lumina Park.