Fénydóm se novembra vrača z novo temo, v še bolj spektakularnem in večjem prostoru

Med 6. novembrom in 8. decembrom 2024 bo razstava Fénydóm ponovno zaživela v Biodómu živalskega vrta v Budimpešti. Opogumljeni z uspehom marčevskega dogodka obiskovalce pričaka še bolj spektakularen, popolnoma nov svetlobni umetniški program.

Letos organizatorji odpirajo nove prostore, ki so bili prej zaprti za javnost, tako da lahko vstopite tudi na mesta, ki so bila do sedaj zaprta. Več kot 50 domačih in mednarodnih umetnikov zapolnjuje ta prostor s 30 instalacijami. Razstava večkrat predstavlja številne projekcije in fizična dela.

2. osrednja tema FÉNYDÓM je narava, ki jo ustvarjalci interpretirajo široko, od mikrobiološke ravni do vesolja, vključno s človekovimi dejavnostmi.

S pomočjo svetlobe lahko obiskovalci naletijo na instalacije, ki razkrivajo skrite povezave narave in razmišljajo o učinkih človekovih posegov.

Svetlobna kupola

1143 Budimpešta, Állatkerti körút 16.

+36 1 273 4900

https://tickets.zoobudapest.com/hu/

https://www.facebook.com/fenydombudapest