Garfieldova Budimpešta: 5 italijanskih restavracij, kjer si lahko privoščite lazanjo

Garfield, debelušni rdeči maček, ima strast do italijanske hrane – zlasti lazanje – skoraj v genih. Verjetno ni bil nikoli osamljen v svoji ljubezni do italijanske kulinarike, zato vam predstavljamo, kam se lahko v Budimpešti odpravite na tako okusno lazanjo, da bi vam jo Garfield zavidal.

Trattoria Toscana

Trattoria Toscana izpoveduje, da je italijanska kuhinja pisana kot paleta barv, zato že mnogo, mnogo let navdušuje svoje goste, željne mediteranskih okusov, s toskansko kulinariko vseh barv. Kakovost zagotavljajo najboljši italijanski dobavitelji ter trdo delo italijanskih kuharjev in kuharic v restavraciji, kjer nas čaka skoraj sto jedi in dvesto vin, ki nas bodo obnorela. Če sanjarite o božanski pici, vas bodo tanka skorja in prelivi zasvojili, medtem ko vas bodo za lazanjo domače testenine, meso posebne kakovosti in izdatna paradižnikova omaka popeljali v nebesa okusov.

1056 Budimpešta, Belgrád rakpart 13-15.

Pasta Bazár

Že nekaj let je minilo, odkar je Pasta Bazár v kulturno središče prestolnice prinesel pravo italijansko vzdušje, saj je vstop v majhno restavracijo kot vstop v hišo naše ljubljene nonne. Stene krasijo freske Zsolta Lencsésa – priznanega italijanskega slikarja, ki pričarajo nezamenljivo vzdušje italijanskega podeželja, medtem ko nas bogata izbira jedi na meniju vabi na sredozemsko potovanje okusov. Med specialitetami iz testenin je seveda tudi lazanja, a če boste nadaljevali z listanjem, boste lahko poskusili skoraj vse italijanske specialitete iz testenin, da ne omenjamo nebeških pic!

1065 Budimpešta, Podmaniczky u. 17.

Tom George Osteria

Od leta 2009 Tom George Osteria vdihuje življenje v vrvež v središču mesta in odkar je bila ponovno odprta, je postala redno mesto številnih obiskovalcev. Ekipa restavracije že več kot 10 let osuplja gostince ne le s prijaznimi besedami, temveč tudi s svojimi vzvišenimi jedmi, ki združujejo sodobno gastronomsko razmišljanje s pristnimi italijanskimi okusi. Eksplozije mediteranskih okusov pa gostijo v razburljivi notranjosti, kjer na mizo postrežejo neapeljske pice iz peči na drva, domače testenine, meso, pečeno na oglju, in zanimive morske jedi.

1051 Budapest, Október 6. u. 8.

Allegro

Že samo ime ni razlog, da bi Allegro zapustili v mračnem razpoloženju, kaj šele, če je na vilicah ogromna porcija lazanje. V lazanjah, pripravljenih iz kakovostnih sestavin, ne manjka mlete govedine in kremastega besamela, pečenka pa je prelita z nebeško paradižnikovo omako in sirom, kar v Bartók Béla út prinaša pravo dolce vita. Restavracija s čudovito notranjostjo pa ponuja tudi čarobno kulinarično doživetje, kjer lahko okusite najboljše italijanske gastronomije in svoje potovanje po okusu zaključite s popolnim tiramisujem s pistacijami.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 23.

Belli di Mamma

Zamisel o Belli di Mamma se je rodila v Milanu in na našo srečo je niso zadržale meje severne Italije, zato od leta 2019 poživlja večere gostov v restavraciji Akácfa utca 45 v Budimpešti. Cilj restavracije je pripravljati najboljše pice v prestolnici, pred nekaj leti pa se je kot edina na Madžarskem uvrstila na seznam 50 najboljših pic v Evropi, kar ji je uspelo tudi letos. Poleg dolgo vzhajanih, luskasto mehkih skorjic iz pristnih italijanskih sestavin so po velikem povpraševanju na voljo tudi lazanje, ki jih iz peči potegnejo v slastni omaki bolonjski ragù.

1072 Budimpešta, Akácfa u. 45.