Jubilejni filmski festival je končan, podelili so filmske nagrade CineFest

4. septembra so bile podeljene jubilejne, 20. nagrade mednarodnega filmskega festivala CineFest Miskolc. Poleg prepoznavnosti filmov bi festival prejel tudi posebno nagrado, saj bi lahko praznoval polno obletnico: že dvajseto leto organizatorji pripeljejo najboljše filme najprestižnejših tujih filmskih festivalov, vseh ki so tudi domače premiere, kar pomeni, da jih lahko občinstvo prvič vidi v Miskolcu.

Med letošnjim CineFestom je mesto med 6. in 14. septembrom napolnilo filmsko navdušenje in festivalsko vzdušje. Miskolca ni vredno obiskati le zaradi kina, ampak se lahko udeležite tudi drugih profesionalnih filmskih programov ali koncertov, med drugim sta Anna & the Barbies nastopila v programu Cineversity, ki ga izvaja skupaj z Univerzo v Miskolcu.

V drugi polovici festivala je prišlo slabo vreme, zaradi česar so bili nekateri programi na prostem prestavljeni, a skupaj z dežjem je Miskolc obiskal tudi največji zvezdniški gost Patrick Duffy, Bobby iz serije Dallas. Zavoljo njega so v mesto pripotovale oboževalke iz vse države, da bi ga prosile za avtogram ali skupno fotografijo, zadnje pa je veselo pozdravil v vrsti z neskončno potrpežljivostjo.

Patrick Duffy je v mesto prišel zaradi epizodne vloge v madžarskem filmu Lepattanó režiserja Csabe Vékesa, a na srečanju občinstva po filmu so lahko gledalci povprašali tudi režiserja in glavnega junaka filma Pepeja Schererja. Več drugih madžarskih filmov, kot sta Január 2 Zsófie Szilágyi ali One Percent Indian Hajduja Szabolcsa, je prav tako doživelo svoje madžarske premiere ob prisotnosti svojih ustvarjalcev. Zelo močan je bil tudi izbor tujih filmov, letos so celovečerci tekmovali v dveh ločenih kategorijah, organizatorji pa so za nov blok Vzhodna Evropa zbrali vzhodnoevropske filme.

Na festivalu je norveški film Szezetető prejel tri nagrade, tri različne žirije pa so ga ocenile za najboljše delo, prikazano v letošnjem Miskolcu. Režiserka filma Lilja Ingolfsdottir je vse tri nagrade prevzela na licu mesta. Priznanja sta prejela tudi madžarski film Január 2 in ameriški Dìdi, Riefenstahlova je zmagala med dokumentarci. Nagrado občinstva je dobil norveški film Arktični konvoj.

V bloku Vzhodna Evropa je zmagal srbski film 78 dni, ki se dogaja med Natovim bombardiranjem Srbije leta 1999, v tem bloku pa si lahko ogledate tudi slovaško, češko in madžarsko koprodukcijo Emma and the Deathly Hallowed Butterfly, katerega glavna junakinja je Alexandra Borbély, je bila tudi v mestu na premierni projekciji, film pa je medtem Slovaška nominirala za oskarja.

Za 20. obletnico so organizatorji uspeli časovno umestiti zagon zanje izjemnega projekta, obnovo rojstne hiše oskarjevca Imreja Pressburgerja, rojenega v Miskolcu. Po načrtih stavba ne bo delovala le kot spominsko in festivalsko prizorišče, temveč bo tudi prizorišče občasnih mednarodnih umetniških projektov, kulturnih dogodkov in delavnic.

Na jubilejnem festivalu so za filmske projekcije prodali 11.000 vstopnic, kar velja za rekord, veliko pa je bilo tudi brezplačnega programa. Tudi to kaže na to, da festival postaja vse bolj poznan in privablja vse več obiskovalcev. Dobra novica za goste, ki se vračajo, je, da je določen tudi datum 21. CineFesta, ki si ga lahko že zdaj shranite v svoje koledarje: od 5. do 13. septembra 2025.