17 čarobnih otroških knjig in privlačnih jesenskih zgodb

Niti najmlajši v družini ne morejo mimo jesenske serije knjižnih priporočil. Zbrali smo najbolj razburljivo čtivo sezone, da lahko vsi, od malčkov do najstnikov, dobijo srce segrejočo zgodbo za mrzle večere.

Szabina Ughy: Bingo in letni časi

Spoznajte dogodivščine psa Binga in mačke Coco skozi štiri letne čase. Naj dežuje ali žgoče sonce, ena stvar je večna v življenju dveh malih živali: prijateljstvo. Praktični pozivnik, ki ga je ilustrirala Annamária Megyeri, je lahko pravi spremljevalec pri raziskovanju sveta, potovanju ali samo ponočnem spanju. (priporočljivo za starejše od 3 let)

Hanna Győri: Cicus se oblači

Mala mačka se je zgodaj zbudila in se želi obleči. Otroci mu lahko pomagajo sleči odejo, zlikati srajco ali ga požgečkati podplate, da se lahko obuje. Če vam uspe obleči Cicuse, bo morda tudi njim lažje jutranje priprave! Prikupna knjižica malčke igrivo vključuje v Cicusov vsakdanjik, hkrati pa razvija njihove spretnosti in opazovalne sposobnosti. Ne samo, da vas zabava, ampak vam tudi pomaga vzpostaviti dnevno rutino. (priporočljivo za starejše od 3 let)

Emese Révész: Ko sem v vrtcu

Berci, predšolski protagonist knjige, se sprašuje, kaj lahko počnejo njegovi starši in njegov otrok, ko je on v vrtcu. Meni, da medtem, ko on telovadi v vrtcu, mora mama v ordinaciji pregledovati paciente. Medtem ko se on igra na dvorišču, Cicó doma drema. Medtem ko ona spi, oče kuha v restavraciji. Ali pa se ni zgodilo tako? S pomočjo čudovitih risb Fanni Sipos lahko otroci sledijo od strani do strani in pripovedujejo zgodbo o tem, kaj počnejo mama, oče in Cicó ves dan, medtem ko je Berci v vrtcu! Čarobna zgodba Emese Révész, ki buri otroško domišljijo, pomaga pomiriti predšolske otroke, ki jih pogosto zanima, kaj njihovi starši počnejo čez dan. (priporočljivo od 3 let naprej)

Adél Várszegi: Brenčanje v gozdnem polju – Dogodivščine Bolyhosa in Sófi

Nekega dne se čebelica Fluffy znajde v Sofiékini kuhinji med njenim običajnim vsakodnevnim brnenjem. Deklica in drobna žuželka takoj skleneta tesno prijateljstvo. Čebela začne pripovedovati zgodbe, Sófi pa risati in tako se razkrijejo pomembne skrivnosti. Na primer, kakšna je razlika med čebelo in oso ali kaj čebele počnejo pozimi. Govori se celo o prijateljicah čebel in če ste prepričani, da so te male žuželke vsaj tako kul družabniki kot psi, boste ugotovili, da ste lahko tudi njihov najboljši prijatelj. (priporočljivo od 3 let naprej)

Sandra Dieckmann: Skrivnostni gozd

Sonce vzhaja, se premika po nebu nad skrivnostnim gozdom in končno zaide. Ob različnih urah dneva živali vzgajajo mladiče, lovijo, se igrajo in gredo spat. Privlačen vizualni svet knjige, ki pokriva cel dan, bralca prevzame, očarljivo besedilo pa v ravno pravem razmerju prepleta naravoslovna spoznanja in čarobnost živalskih pravljic. Na koncu zvezka so kratki opisi življenjskega sloga in habitata glavnih živalskih vrst, najmlajše pa čakajo interaktivne brskalne naloge. Posebno darilo za otroke in odrasle, ki obožujejo naravo. (priporočljivo od 4 let naprej)

Labi, pek – Pisana knjiga dejavnosti

Pek Labi in njegovi mali prijatelji srečno živijo v gozdu. Vmešajo navdušujoče lignje in pripravijo vedno več slastnih dobrot. Pridružite se jim in se igrajte z njimi! Vzemite svinčnik, barvajte, rišite in rešujte zapletene uganke! Ob številnih ugankah se lahko zelo zabavate in sodelujete v posebnih izzivih. Ste pripravljeni na avanturo? (priporočljivo za 5-6 letnike)

János Haász: Očetov mobilnik – že znam brati serijo 3. stopnje

Gabi si bolj kot karkoli želi telefon, saj ga imajo skoraj vsi njeni sošolci. Zaradi nenadne ideje zjutraj izklopi očetov mobilni telefon, ko pa ga v šoli vzame ven, šokiran opazi, da je zaslon počen. Na srečo sta Dani in Zsófi vedno tam, ko ju potrebujete. Jim bo uspelo najti rešitev tudi v tako turbulentnih razmerah?

(priporočljivo od 6 let naprej)

Jeanne Willis: Winnie the Pooh in jaz

Winnie the Pooh in Róbert Gida se pripravljata na novo dogodivščino. Toda nekdo se jim pridruži … Kdo bi to lahko bil: Kanga, zajček ali sova? Ali pa skušajo nagajivi sloni uničiti lonec medu Winnie the Pooh? V tej zgodbi z briljantnimi rimami vas čaka čarobni svet Sto-sto zmaja. (priporočljivo od 6 let naprej)

Tea Orsi: Zmajeve legende

Zgodbe o zmajih se pojavljajo v mitologiji skoraj vseh ljudstev. Ta očarljiva bitja se pojavljajo kot modri spremljevalci bogov, zaščitniki narave ali sovražniki junakov in vitezov. Zmajeve legende predstavljajo zgodovino najbolj znanih kurišč šestnajstih različnih držav, od severne Evrope do Madžarske in Japonske. (priporočljivo od 6 let naprej)

Cally Oldershaw: Čudežna dežela

Popelji nas iz ognjenega središča Zemlje v raznolike plasti atmosfere, ki obdaja planet! Raziščite žareče vulkane, bučeče slapove in besneče nevihte razlogov za vaše pustolovsko potovanje! Ta čarobna zbirka vsebuje več kot sto razburljivih pokrajin, reliefnih oblik in podnebnih pojavov – puščav, deževnih gozdov, ledenih ledenikov in pisanih vročih vrelcev. Fantastične fotografije in čudovite ilustracije naredijo raznolika in pogosto presenetljiva dejstva nepozabna. Čudovito knjigo spremljajo ilustracije Angele Rizze in Daniela Longa. (priporočljivo od 7 let naprej)

Michael Ende: Satanistična žerjavica čarobni pekel stražar udarec brizganje opojno opojno

Michael Ende, ki je svoje ime madžarskemu bralstvu zaslovel z A Végédén Történet, poetično-filozofsko pravljico za odrasle in otroke, v svojih grotesknih in humornih, srh segrejočih … opojnih pijačah vnese povsem drugačen ton. (priporočljivo od 9 let naprej)

Ágnes Nagy Noble: Zlati čopič – otroške pesmi in pravljice za odrasle

Dela Ágnes Nagy Nemes, pisana za otroke, vodijo svoje bralce v poseben svet po skrivnih poteh. To je svobodni svet domišljije, kjer se lahko zgodi karkoli, pa vendar postane vse resnično. To zmore le čar jezika.

Csaba Mikó: Uničevalci mitov 3. – Office of Legends

Lili se je na noč čarovnic zgodilo nekaj, o čemer nikomur ne pove … Enotnost ekipe začne krhati, čeprav morajo zmagati v treh preizkušnjah, ki potekajo na zimskem srečanju uničevalcev mitov. Ko Lili izgine po njenih sledeh, Marciejevi skozi pozabljena starodavna vrata dosežejo skrivnostno obmejno mesto, od koder se spustijo naravnost v leto 1848. Med preiskavo, ki zajema različne starosti, naletita na bolj zastrašujočega, večplastnega nasprotnika kot kdajkoli prej, ki izkorišča njihove najbolj skrite strahove. Na kocki ni več samo njihova prihodnost: zaščititi morajo tudi preteklost … (od 6. leta naprej)

Rupert Fawcett: Brez povodca – Skrivno življenje psov

Ganljivo iskrene slike Ruperta Fawcetta na temo psov, ki so bile prvotno objavljene na Facebooku in temeljijo na briljantnih opazovanjih, so pridobile ogromno privržencev po vsem svetu. Off Leash predstavlja najboljše iz teh serij, ki prikazujejo skrivne misli in pogovore psov vseh velikosti, oblik in pasem. To ni nič drugega kot hvaljenje naših najljubših pasjih prijateljev, ki se praskajo po trebuhu, lovijo rep in švicajo v postelji – kar nasmeje ljubitelje psov vsepovsod. (priporočljivo od 10 let naprej)

Monica Porter: Muhavost Budimskega gradu

Piše se leto 1956, Riki in njegovi prijatelji Vaganovi živijo kot navadni najstniki: pridružijo se tolpam in se zapletajo v razne dogodivščine. Vse to počnejo na primer v skrivnih rovih porušenega gradu v Budimu, saj je Rikijev oče odgovoren za vzdrževanje stavbe, kamor imajo otroci prost dostop. (priporočljivo od 12 let naprej)

Balázs Zágoni: Zvezda in stotnik

Do marca 1944 vojna ni zares vstopila v življenje Dávida in Pétra. Potem pa pridejo spomladanski dekreti, ki iz tedna v teden zmanjšujejo prostor za gibanje Davidove družine, ki je judovskega porekla, dokler jih nazadnje niso morali stlačiti v hišo z zvezdami. Poleg številnih pomanjkljivosti ima to tudi eno prednost: Dávid spozna odkrito hčerko grofa Dobaya, Vilmo, ki ima spuščene lase.

Kiyash Monsef: Bilo je nekoč

Nekoč, kjer ga ni bilo. Marjanov oče je vedno začel svoje zgodbe s tem, na primer o deklici, ki je rešila samoroga iz lovčeve pasti, ali o pastirčku, ki je rešil mladiča beloglavega mladiča. Marjana so čudovite živali očarale in navdušile. (priporočljivo od 12 let naprej)