7 neustavljivih novih romanov in čtiva za hladne jesenske večere

Čas je, da odkrijete najnovejše jesenske izdaje knjig! Čaka nas veliko vznemirljivih romanov, navdušujoče stvarne literature in razmišljujočih knjig, ki bodo popolni spremljevalci hladnih jesenskih večerov.

Sally Rooney: Interludij

Čeprav sta Peter in Ivan Koubek brata, si ne bi mogla biti bolj različna. Peter je v poznih tridesetih in uspešen odvetnik v Dublinu. Samozavesten, kompetenten, prepričljiv. Toda po njuni očetovi smrti lahko spi le z zdravili in se ne znajde z zapleti v razmerju, v katere se je zapeljala. Njegovi dnevi minevajo v privlačnosti dveh zelo različnih žensk: Sylvie, Petrove stare prve ljubezni, s katero imata še vedno intimen odnos, in Naomi, študentke, ki zaenkrat vse jemlje kot šalo. Ivan je star dvaindvajset let in tekmovalno igra šah. Zamaknjen, napet tip, popolno nasprotje velikega brata. V prvih tednih žalovanja sreča Margaret, starejšo žensko, ki se spopada s težavami. Razmerje Ivana in Margarete hitro postane resno. Življenji obeh bratov – in tudi njunih ljubljenih – vstopata v novo fazo: razžirajo ju želje, dvomi in priložnosti. Zavedati se morajo, koliko lahko vzame življenje, koliko lahko prenesejo oni sami. (Založba 21. stoletje)

Barbara Bauer: Večer na gradu

Roman Barbare Bauer Najbogatejša sirota je pripovedoval zgodbo o grofici Krisztini Wenckheim, ki je v rani mladosti ostala sirota. Večer v gradu vas spet vabi v Szabadkýgyós. A to potovanje skozi čas popelje bralce v družinski krog grofice Krisztine in skozi dvanajst kratkih zgodb lahko zazrejo v organizacijo gosposkega večera. Pridejo na obisk k najbogatejši siroti, kjer lahko spoznajo njegovih sedem otrok, moža, smetano družbene elite, njegovo kulturo in toliko dobrot … Vse to ponujeno na pladnju literature, v obliki kratkih zgodb, dialogov in slik življenja. In da ne bo nihče odšel domov praznih rok, lahko vsi dragi bralci recepte večernih jedi odnesejo s seboj skozi fotoilustrirano prilogo receptov na koncu knjige: kuharski mojster Mihály Fodor je izbral in preoblikoval dvanajst jedi. iz grajske knjige receptov iz 19. stoletja. (Založba Jaffa)

Finy Petra: Ultramarin

Svet pripada osemnajstletnikom, tudi če ga drugi obračajo iz njegovih vogalov. Tanki so vstopili v Prago, na Madžarskem je začel veljati nov gospodarski mehanizem. Glasbeno klubsko življenje cveti, spolna svoboda je vse močnejša. Coca-Cola je zdaj na voljo, vsak mlad si želi nositi kavbojke in poslušati Beatlese. Kratka krila, dolgi lasje in vestern glasba so znaki upora mladih. Trije fantje in dve dekleti, ki bodo diplomirali, živijo v Budimpešti. Hormoni jih raztrgajo, a prijateljstvo drži ekipo skupaj. Eden od njih je milost sistema, nekdo se mora skriti, a tudi milost sistema ima hudo skrivnost. In dogodki nezadržno potiskajo pet mladih proti dramatičnemu zaključku. (Založba 21. stoletje)

Oto Horvat: Nočna projekcija

Komentar Franje Petrinovića: Kot takrat, ko entuziastični arheolog iz drobcev rekonstruira neko dobo, Oto Horvat s podcenjenimi proznimi orodji sugestivno in prepričljivo gradi osebno zgodovino in zasebno sfero junaka Ejszakai vétice, ki obiskuje domovino iz Firenc v Újvidék, ki je ne samo njegova, saj je v solasti mesta. Rekonstrukcija protagonistovega preteklega življenja in njena podpora z zanesljivimi dejstvi v romanu Nočna gledališča postopoma prehaja v pripoved o poreklu, družini, usodi posameznih likov in njihovih preizkušnjah sredi zgodovinskih stisk, izseljevanja in ostajanja doma, v družinsko zgodovino. da vključuje tudi teme zatirajočega odraščanja, drugačnosti in drugačnosti, neizrečene družinske zgodbe in skrivnosti, hkrati pa ostaja naš družbeni in zgodovinski vodnik doživljanja Novega Sada, za boljše razumevanje mestnih travm, svetlih in temnih obdobij. (Založba Prae)

Bridget Collins: Tovarna tišine

Henry sanja o tišini – o svetu, kjer ni neizprosnega tiktakanja ur, pijanega blebetanja, ne topota konjskih kopit po tlakovanih ulicah. Nato spozna Sir Edwarda, skrivnostnega gospoda, ki prodaja prav to. Draga svila, ki absorbira hrup sveta – vse to, česar je Henry tako utrujen. Pokličejo ga v tovarno, da bi ozdravil sluh hčerke sira Edwarda. Henryja vse bolj privlači svila, ki absorbira hrup, to nezemeljsko darilo, in zanima ga izvor materiala. Guvernanta hčerke sira Edwarda Henryja večkrat opozori, a se ta še vedno ne more odpovedati edinstveni svili. Kakšna bo cena njegove naklonjenosti? Bo prepozno za vrnitev? (Založba 21. stoletje)

Claire Keegan: Prepozno je

Cathal živi v Dublinu in dela v pisarni. Petkovo popoldne brez posebnosti ga zgrabi nemir. Misli, da če bi Sabine ravnal drugače, bi bil živlahko bi živela skupaj. Odide domov, zabavata ga le TV in steklenica šampanjca. Na prvi pogled se zdi, da se Cathalova noč ne razlikuje od prejšnjih in naslednjih – potem pa postane jasno, zakaj je ta dan poseben. Claire Keegan precej spretno pokaže, kam pripeljejo pomanjkanje empatije, malenkost in sebičnost. (Založba 21. stoletje)

Al Pacino: Sonny Boy (pričakovana izid: 14. november 2024)

Sonny Boy so spomini človeka, ki se ničesar več ne boji in se ne želi več skrivati pred javnostjo. V njegovem življenju so se vrstile glavne vloge, opredeljujoča strokovna sodelovanja in bistvena razmerja, na visokem nivoju pa je povezal zabavo in umetnost. V biografiji, napisani v prvi osebi, igralec bralca sprejme kot sopotnika na posebnem potovanju. Iskreno mu razkrije odločilne trenutke svoje kariere, razloge za svoje težke odločitve ter svoja najbolj osebna čustva in razmišljanja – zgodbo o tem, kako je mali Bronx Sonny – kot so ga poimenovali prijatelji – postal slavni, z oskarjem nagrajeni igralec. princ Hollywooda. (Knjige HVG)