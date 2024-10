Novosti v aglomeraciji Budimpešta: 5 odličnih krajev, ki jih lahko obiščete to jesen

Po novostih v prestolnici so tu še sveži in sveži dragulji aglomeracije: pet krajev, ki jih morate obiskati to jesen.

Ritka Borbistro, Szentendre

V središču mesta Szentendre je v zadnjih dneh avgusta svoja vrata odprl lokal Ritka Borbistro. V samo nekaj tednih se je lokal že vtisnil v srca obiskovalcev Šentendra s svojim družinskim vzdušjem, posebnimi vini in odlično usklajenimi, slastnimi jedmi. Če ne boste sedeli na prijateljski večerni degustaciji vin, se obvezno ustavite na odlični kavi, tudi s svojim štirinožnim prijateljem!

2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 14/a

Tartina Kavarna, Szigetszentmiklós

Najnovejša oaza kave in peciva v Szigetszentmiklósu, kavarna Tartina Café Bar, zdaj ponuja vrsto kave in peciva v čistem in urejenem okolju, ki je prijetno za oči in brbončice. Ob skodelici kave v prijetnem vzdušju, s prijazno postrežbo in v družbi štirinožnega prijatelja, če želite, lahko uživate v domačih pecivih in tortah, sezonskih okusih, sendvičih in celo smetanovem prelivu.

2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 126./a

Ristorante di Mamma, Budaörs

Ristorante di Mamma je nov obraz Budaörs, kjer se dolce vita pretaka v jedi iz italijanskih sestavin, neapeljske pice in sočne testenine. Na jedilniku si sledijo italijanske jedi in jedi: focaccia, buffala caprese, špageti carbonara, pica in za sladek zaključek še malo tiramisuja ali panna cotte. Tako vam odslej ne bo treba potovati daleč, le do Budimpešte, za okusen italijanski obrok po izvirnem receptu.

2040 Budaörs, Baross u. 160.

PICI LOTUS, Gödöllő

V središču mesta Gödöllő je nastal nov prijeten lokal, in sicer Pici Lotus. Nova kavarna poleg vrhunske italijanske črne kave in dušo ogrevajočih napitkov za jesen ponuja tudi izviren čaj z mehurčki. Ni treba posebej poudarjati, da je lokal že zelo priljubljen med domačini in ljubitelji čaja z mehurčki, prav tako pa tudi med ljubitelji najrazličnejših okusov vroče čokolade.

2100 Gödöllő, Dózsa György út 1-3.

Karnevál Kavarna in Gastrobar, Szentendre

Pred kratkim je na tlakovanem Glavnem trgu v Szentendru svoja vrata odprla Karnevál Kavarna in Gastrobar, ki v aglomeraciji Budimpešte ponuja mediteransko kuhinjo, pintxose in mezze ter odlično vzdušje. Karnevál je kot nalašč za prijateljske pogovore in koktajle, ima tudi okusno notranjost in še več, vrtni del za tiste, ki se želijo sprostiti in osvežiti ob odlični hrani, odličnih osvežilnih pijačah in koktajlih ter kavi Bányai.

2000 Szentendre, Fő tér 20.