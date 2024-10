5 prijetnih antikvariatov v Budimpešti, kjer si lahko izberete najljubše jesensko večerno branje

Ker so dnevi vse krajši, večeri pa vse hladnejši, je zdaj pravi čas za jesensko večerno branje. Če iščete naslednjo knjigo, vam bodo v prijetnih antikvariatih v Budimpešti ponudili čudovito izbiro!

Antikvariat na trgu Mátyás

Antikvariat na trgu Mátyás v Budimpešti je od torka do sobote pravi knjižni dragulj. Knjižna zakladnica s široko odprtimi vrati in vabljivim pogledom na trg meri le nekaj kvadratnih metrov, a tako kot se na majhen prostor lahko umesti veliko dobrih ljudi, se lahko tudi veliko, veliko odličnih knjig, ki iščejo nov dom. V najnovejšo knjigo se lahko 6 dni na teden zaljubite v fotelju tega antikvariata, ki še najbolj spominja na čitalnico.

1084 Budimpešta, Mátyás tér 17.

Antikvariat Varietas

Na seznam antikvariatov, ki jih je treba vzljubiti, se je dodal Varietas Antikvárium na ulici Hajós v VI. okrožju. V tej knjigarni, ki je priljubljena pri ljubiteljih knjig, je na voljo madžarsko, tujejezično, lahkotno in resno branje, pa tudi strokovne knjige in redke knjige. Zaradi vedno večje zaloge je vredna pogostega obiska, prav tako kot zaradi ustrežljive strežbe, ki vam bo zagotovo pomagala najti novo najljubše branje.

1065 Budapest, Hajós u. 16-18.

Óbuda Antikvariat

Antikvariat Óbuda že nekaj več kot 30 let pričakuje ljubitelje knjig in knjigotržce v osrčju Óbude, na trgu Kolosy. Antikvariat, ki se je prenašal iz očeta na sina, skozi leta in desetletja ni izgubil nič od svoje patine: še vedno ponuja prefinjeno zalogo ter hitro in ustrežljivo postrežbo. V edinstvenem ambientu trgovine, ki jo upravičeno imenujejo draguljarna, so na voljo knjige, ki ustrezajo zahtevam sodobnega časa, od filozofije do pravljic in razvedrilne literature, pa tudi antikvariati, ki jih je treba postaviti na nove police.

1036 Budimpešta, Lajos u. 49/b

Könyvmámor Antikvariat

Zavezanost in predanost knjigam sta razlog za ustanovitev antikvariata Könyvmámor Antikvárium, ki ima zdaj dve lokaciji. Družinski antikvariat je svoja vrata v Pešti odprl leta 2023, v Gödöllőju pa manj kot leto pozneje, februarja 2024. Neprekinjena priljubljenost Könyvmámor Antikvárium dokazuje, da se strast in predanost knjigam, neskončno navdušenje, prenaša skozi zvezke, ki so v obeh trgovinah na voljo tako novim kot starim strankam.

1173 Budapest, Pesti út 36. | 2100 Gödöllő, Szabadság tér 24.

Ráday Antikvariat

Ulica Tüzér v XIII. okrožju je prav tako vredna ogleda, če želite kupiti novo ali staro knjigo ali zvezek, ki ga je vredno kupiti. Vrata antikvariata Ráday Antikvárium so odprta za knjižne molje, zbiratelje, strastne in redne bralce, ki se želijo izgubiti v množici zvezkov na policah. Našli boste lahko stare, redke in dragocene knjige, pa tudi bibliofilske in rabljene knjige, ki iščejo nov dom, vse po prijaznih cenah.

1134 Budapest, Tüzér u. 1.