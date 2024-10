Naših 5 najljubših kavarn v Budimpešti, kamor bi šli na črno kavo kadarkoli

Za naše urednike je dobra črna kava ali kava latte obvezen začetek dneva, zato smo pripravili izbor naših trenutno najljubših. Če nas boste poslušali, nad temi kavarnami ne boste razočarani!

My Little Melbourne

Kavarna My Little Melbourne na trgu Madách Square, ki se ji ni mogoče izogniti, je vredna obiska za vsako kavno izkušnjo. Ne glede na to, ali iščete ledeni latte ali hladni napitek na terasi, osvežilni espresso tonik ali samo poseben espresso za preprostost, imajo osvežilno pijačo za vsako priložnost. In če želite spremeniti okolje, se odpravite v Melbourne 2.0 na ulici Gázgyár 3 v okrožju III!

1075 Budimpešta, Madách Imre út 3.

Flatty Coffee Shop

Flatty Coffee Shop, ki se nahaja v odmaknjenem kotičku Vámház körút, bi si morda lahko prislužila naziv ene najmanjših kavarn v prestolnici, kar še dodatno krepi njen koncept kave s seboj. Odlično se obnese, če se ustavite na kavi na poti do tržnice na trgu Fővám ali če se sprehajate po soseski in želite nadaljevati raziskovanje prestolnice s kavo s seboj v roki. Njihova sezonsko spreminjajoča se ponudba obsega od presnih kavarn iz enega izvora do lattejev matcha in vključuje specialitete, kot je tiramisu latte z otroškim biskvitom, ki je bil nekoč tako priljubljen v TikToku.

1053 Budimpešta, Vámház körút 8.

Trgovina in kavarna Füge

Očarljiva trgovina in kavarna Füge, ki se nahaja med drevesi na hribu Gellért, se po svojih najboljših močeh trudi združiti dobrote lokalnih proizvajalcev z doživetjem kakovostne kave. V trgovini so na voljo sveži obrtniški izdelki, domače marmelade, siri in druge dobrote, v kavarni pa različne kavne specialitete in sveže pecivo. Prijetno vzdušje se odlično ujema z zgodovinskim ambientom območja in je idealno za prijeten zajtrk ali popoldanski odmor ob kavi.

1016 Budimpešta, Szirtes út 19.

Caferol Kavarna & Bistro

Kavarna in bistro Caferol Kavarna & Bistro je sveža kavarna na ulici Andrássy út, na Kodály Körönd. Zaradi sodobne notranje opreme in prijaznega vzdušja je idealen kraj za srečanja s prijatelji ali celo za miren delovni dan. Njihova kakovostna kava navdušuje, ponudbo pijač pa dopolnjuje pestra izbira hrane, od svežih sendvičev do lahkih kosil. Caferol se zavzema tudi za trajnostni razvoj in je idealna izbira za tiste, ki se želijo sprostiti v prijetnem okolju ob skodelici dobre kave.

1062 Budimpešta, Andrássy út 79.

By Beans Coffee

Kavarna By Beans Coffee, ki se nahaja ob tržnici Fény Street, je prava zanimivost na budimpeštanski kavni sceni, saj v središče drugega okrožja prinaša kostariške kavne specialitete. Vse kave Lászla Bányaija pridelujejo, obirajo, predelujejo in pražijo madžarski strokovnjaki, obiskovalci pa lahko ob prihodu v kavarno okusijo ta edinstven okus. Poleg kave Bányai, ki se tedensko spreminja, so na voljo tudi okusne slaščice, sveže pecivo in vrhunske brezalkoholne pijače, ki so odlična popestritev popoldanskega sprehoda po Millenárisu, oddaljenem le nekaj minut vožnje. Nepozabno doživetje za ljubitelje kave!

1024 Budimpešta, Fény utca 9.