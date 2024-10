5 vznemirljivih in prisrčnih pravljičnih predstav v Budimpešti to jesen, ne le za otroke

Poučne zgodbe, vznemirljivi pravljični liki in edinstvene umetniške rešitve so značilnosti naslednjih predstav, ki niso namenjene samo otrokom. Popoln način za popestritev dolgočasnega jesenskega dne!

Pinocchio // Nacionalno plesno gledališče (16. oktober 2024)

Baletno gledališče Székesfehérvár bo 16. oktobra v Narodnem gledališču plesa predstavilo svojo najnovejšo predstavo Pinocchio. Pustolovska zgodba o Pinokiju, leseni nogi, ki se je spremenila v človeka, je zgodba, ki jo poznajo skoraj povsod po svetu, tako odrasli kot otroci. Sodobna plesno-gledališka priredba zgodbe je hkrati zabavna in spodbudna lekcija za vse starosti. Plesno-gledališka predstava se osredotoča na osnovne človeške lastnosti in poudarja pomen temeljnih človeških vrednot. Pustolovska zgodba o Pinocchiu zaživi s pomočjo močne izrazne moči plesnega gledališča.

(K)Eiffel, Jancsi! // Eifflova delavnica (27. oktober 2024)

Opera želi 27. oktobra javnosti predstaviti prostore Eifflove dvorane z njenim umetniškim in industrijskim labirintom. Tradicionalni ogled stavbe, ki bo predstavil dogodke in dejavnosti, ki se odvijajo v dvorani, so poimenovali (K)Eiffel Jancsi, ki so ga spremenili v otroško predstavo. Med enokilometrskim notranjim ogledom se ne bodo razkrili le posebni prostori in funkcije največje madžarske javne stavbe ali spomini na njeno železniško preteklost in gledališko sedanjost, temveč bodo v ljudski pesmi oživeli tudi junaki zgodbe Jánosa Háryja, kar bo popotovanje otrok in njihovih pustolovskih staršev in starih staršev še dodatno popestrilo. Zbirno mesto je na Črni terasi Eifflove delavnice, enourni program pa je namenjen otrokom, starim od 5 do 12 let.

Simfonični orkester MÁV – Márk Fülep: Vuk // Madžarska hiša glasbe (16. november 2024)

Redko se zgodi, da se skladatelj odloči napisati skladbo za najmlajše občinstvo. In prav to je storil Márk Fülep na podlagi klasičnega romana Vuk Istvána Feketeja. Namen skladbe je dokazati, da lahko glasba pripoveduje zgodbo in da imajo instrumenti svoj jezik! Pridite in prisluhnite, kako violina, viola, trobenta, flavta in številni drugi zanimivi instrumenti simfoničnega orkestra pripovedujejo zgodbo! Kako se lisice prikradejo naokoli, kako se v glasbi sliši modri Karak ali strašni Simaburov. Vse to s pomočjo največjih umetnikov, kot so glasbeniki simfoničnega orkestra MÁV, dirigent Dániel Erdélyi ali celo igralec Péter Vida, ki bo 16. novembra v Madžarski hiši glasbe otrokom med glasbo pripovedoval zgodbe!

Projekcija filma Shrek 2 s simfonično glasbo v živo // Papp László Budapest Sportarena (29. november 2024)

Ob 20. obletnici izida filma Shrek 2 bodo madžarski oboževalci deležni prav posebnega programa. Projekcija, ki jo bo spremljala simfonična glasba, bo prvič v Evropi potekala 29. novembra v dvorani Papp László Arena. Shrek 2 je najuspešnejši film iz priljubljene serije animiranih filmov, v katerem med drugim nastopajo Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy in Antonio Banderas ter čarobna orkestralna glasba priznanega skladatelja Harryja Gregson-Williamsa. Film bo predvajan z madžarskimi in angleškimi podnapisi, vstopnice pa so še na voljo!

Bélamese 2.0 // Budapest Music Center (30. november 2024)

Kdo je bil ta superjunak – pripovedovalec zgodb, ki je prepotoval svet, prinesel naše novice v Ameriko in je še vedno najslavnejši Madžar? Kdo je ljubil naravo, ki je rad zbiral vse vrste stvari – živali, zvoke, melodije? Komu je bilo vedno mar za prijateljstvo? Kdor je pridigal o bratstvu in seveda veselju, ki je eno od bistva glasbe? To bomo izvedeli na interaktivnem glasbenem dopoldnevu, ki bo 30. novembra v Glasbenem centru v Budimpešti!