100 let star trg Klauzál ponovno oživi, odpre se znameniti park Erzsébetváros

Na slovesni slovesnosti so odprli prenovljeni trg Klauzál v Notranjem Erzsébetvárosu. Na otvoritveni slovesnosti so z glasbenimi koncerti in družinskimi programi proslavili preporod zdaj bolj zelenega in živahnega parka.

Klauzál tér je srce Erzsébetvárosa: je vhod v ulice Klauzál, Drum, Nyár, Kis Diófa in Nagy Diófa, kjer se nahaja priljubljena knjigarna Klauzál13, in največji trg v 7. okrožju, ki je nepogrešljivo prizorišče budimpeškega nočnega življenja. Ni naključje, da so lokalni prebivalci že leta čakali na obnovo javnega parka.

V začetku leta je prišla prva novica o začetku prenove tega območja. Dolgo pričakovana prenova se je začela z rušenjem in urejanjem okolice.

Sledila je gradnja, vključno z vzpostavitvijo sodobnega otroškega igrišča z 19 novimi igralnimi strukturami, ki niso le okolju prijazne, temveč tudi varnejše za otroke.

Na predlog prebivalcev sta bila dokončana tudi večnamensko športno igrišče in zunanji fitnes park, obnovljen pa je bil tudi pasji poligon. Povečano je bilo število pitnikov in košev za smeti, nameščenih je bilo 20 stojal za kolesa in 63 enot uličnega pohištva.

Na približno 4763 kvadratnih metrih zelenih površin je bila nameščena nova trava, zasajenih je bilo 19 000 rastlin in zgrajene so bile nove pešpoti. Zdaj je to bolj zelen in lepši prostor za sprehode in sprostitev ljudi.

Na trgu sta postavljena tudi nov spomenik umrlim v nekdanjem getu in nov spomenik iz leta 1848.