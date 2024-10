Spektakularna predstava z droni v Budimpešti: Oktobra oživi Kip svobode

11. oktobra so bili priča enemu najbolj ekstremnih šovov z droni v Budimpešti, kjer visok kip Gellért Hilla oživi s pomočjo tehnologije.

Številne simbolične zgradbe in kipi sestavljajo obzorje Budimpešte, kot so parlament, grad Vajdahunyad ali ansambel Budimskega gradu. Vendar pa je od julija ena od teh pomembnih znamenitosti, Kip svobode, ki krasi hrib Gellért, pokrita in jo je mogoče videti v omejenem obsegu. Yettel pa se zdaj loteva nečesa velikega: kip bo za kratek čas osvobodil iz ujetništva v okviru norčeve predstave z droni.

Eden najbolj ekstremnih dron showov v prestolnici bo na sporedu 11. oktobra od 19.30. Najprimernejša lokacija za opazovanje je Fővám tér, kjer si lahko poseben nebesni pojav ogledate ob glasbeni spremljavi. V primeru slabega vremena bo prireditev 13. oktobra.