Neverjetno potepanje po dolini Bódva: 7 fascinantnih znamenitosti na tem območju

Raziščite divjo in slikovito dolino Bódva, posejano s kraškimi apnenčastimi gorami, spomeniki in zakladi ljudske umetnosti.

Grad L’Huillier-Coburg

Eden največjih baročnih gradov na Madžarskem, ki ga je leta 1716 naročil Jean-François L’Huillier, visoki častnik v habsburški vojski. Dokončan je bil 14 let pozneje, v njem so uživale generacije družine L’Huillier, na srečo pa ga od njegovega ponovnega rojstva leta 2009 lahko občudujemo v njegovi nekdanji slavi. Pravljična turistična atrakcija, danes znana kot Grajski otok Edelény, zdaj ponuja številne zanimive razstave.

3780 Edelény, Borsodi út 7.

Szádvár

Grad Szögligeti je pozval k gradnji Béla IV, zato je v gozdu v vasi verjetno stal že sredi leta 1200. Grad, ki je bil nekoč obdan z bastijo, s hlevi, ključavničarsko delavnico, ječo, stanovanji in dvigalom za konjsko vleko, je bil dokončno zgrajen leta 1400. Trdnjava je bila obnovljena leta 2021, danes pa lahko grajske ruševine raziskujete kot eno od zanimivosti na bližnji 4,5 km dolgi učni poti.

3762 Szögliget, Naravoslovna pot na gradu Sedlo

Borsodi Tájház

Pokrajinski muzej Edelényja in doline Bódva je Borsodi Tájház, kjer nas etnografski, industrijski, kmetijski in kulturnozgodovinski artefakti ter intelektualno gradivo vodijo skozi izginuli svet regije. Ob prihodu v mini skansen nas skoraj nedotaknjena ljudska arhitektura regije Bódva popelje nazaj na prelom 19. in 20. stoletja. Kmečka hiša je odprta od 15. aprila do 15. oktobra.

3780 Edelény, Borsodi út 155.

Župnijska cerkev svetega Andreja

Dvoladijska katoliška cerkev v kraju Tornaszentandrás, ki že stoletja stoji na vrhu hriba na bregu reke Bódva, ima edinstveno mesto med madžarskimi spomeniki. Zgrajena je bila v 12. stoletju, leta 1300 pa so jo obogatili z gotsko ladjo, del njene notranjosti pa izvira iz obdobja baroka. Belokranjski zaklad si lahko danes ogledate po predhodnem dogovoru.

3765 Tornaszentandrás, Szabadság út 23.

Reformirana cerkev Boldva

Ena najdragocenejših sakralnih stavb v dolini Bódva je reformirana cerkev v Boldvai, ki je bila zgrajena ob koncu 12. stoletja, prav tako kot sosednja kapela, od katere so danes vidni le zidovi temeljev. Gotska cerkev benediktinskih menihov ima bogato zgodovinsko vrednost, poleg tega pa je še posebej lepa. Nekateri viri navajajo, da je bil tu v 12. stoletju napisan najstarejši ohranjeni pisni spomenik v madžarskem jeziku, Pogrebna govorica in prošnja.

3794 Boldva, Monostor tér

Dolina Telekes

300-400 metrov visoki hribi gorovja Rudabánya skrivajo eno najbolj spektakularnih, a malo znanih sotesk na Madžarskem, dolino Telekes. Od mesta Szendrő sledite rdeči oznaki proti reki Bódva in se sprehodite po dolini, ki obljublja nepozabne razglede. Na 17 km dolgi poti boste prehodili slikovito pokrajino in včasih divje odseke, hkrati pa občudovali najlepšo in edinstveno značilnost doline, jez Ördög.

Vodni zbiralnik Rakaca

Na obrobju mesta Szalonna boste našli pravljično pokrajino rezervoarja Rakaca, kjer nežno valovanje ravnic in divji svet obalnega gozda obkrožata lesketajoče se vodno ogledalo. Najsevernejši in največji umetni rezervoar na Madžarskem je nastal leta 1968 z zajezitvijo potoka Rakaca. Od takrat je pravljično območje jezera, ki je postalo počitniško letovišče in pravi ribiški raj, postalo središče številnih obiskovalcev doline Bódva.

3754 Szalonna