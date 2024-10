Jesenska dežela čudežev v Őrségu: 12 zanimivosti in dejavnosti v kraljestvu serumov

Morda ena najbolj edinstvenih pokrajin v državi, Őrség in Vendvidék ob zahodni meji, je s svojimi edinstvenimi naravnimi značilnostmi in ljudsko arhitekturo odlična destinacija za jesenske izlete.

Cerkev Svete Trojice, Velemér

V več kot 600 let stari majhni vasici Velemér se nahaja eden najpomembnejših romanskih spomenikov v državi. Cerkev, ki stoji na robu gozda, je bila zgrajena v 13. stoletju, njene edinstvene freske pa so bile naslikane okoli leta 1377. Naslikal jih je slavni slikar fresk John Aquila. Cerkev luči je do 1. novembra odprta za obiskovalce od 9. do 16. ure, nato pa od 11. do 13. ure za donacijo nekaj sto forintov.

Ansambel ljudskih spomenikov Őrség, Szalafő

Tipična ljudska arhitektura regije Őrség oživi v Pityerszeri Skanzen, uradno znanem kot ansambel ljudskih spomenikov Őrség, ki je odprt do 31. oktobra. Zanimivo je, da si tu lahko ogledate spomenike iz Őrséga, ki so jih na vrhu hriba tradicionalno gradili stražarji regije, na njihovem prvotnem mestu. Tri od teh vratarnic, ki jih sestavljajo stanovanja in gospodarska poslopja, si lahko ogledate in se spomnite načina življenja njihovih nekdanjih prebivalcev. Na območju živijo evrazijski divji konji in evropski bivoli, na voljo pa so tudi otroško igrišče, živalski vrt in gostilna.

Penzion Apát, Apátistvánfalva

Penzion Apát se nahaja v osrčju Vendvidéka, na območju narodnega parka Őrség, v kraju Apátistvánfalva, v osrčju Vendvidéka, v čudovitem zelenem okolju, ki ga obdaja 7 hektarjev velik park. V prenovljeni nastanitvi se boste zlahka odmaknili od vsakdanjega vrveža, saj lahko na oltar udobnih sob žrtvujete tako aktivno kot pasivno sprostitev. Pri slednjem vam bo pomagala restavracija Hajdina v penzionu, ki vam bo z zdravimi in okusnimi jedmi predstavila lokalno gastronomijo. Kot nalašč za manjše poroke s 40-50 osebami!

9982 Apátistvánfalva, Fő utca 51. | apatpanzio.hu | hajdinaetterem.hu

Šotna barja Szőce

Ljubitelji narave ne smejo zamuditi odkrivanja šotnih barij Szőce z 900 metrov dolgo promenado, še vedno pa je veliko doživetje odkrivanje redkih in skrivnostnih živalskih vrst v barjih. Po sprehodu po poti se splača plačati nekaj sto forintov za vstopnico v sosednjo Hišo barij, kjer lahko na zanimivi interaktivni razstavi izveste več o tem edinstvenem naravnem rezervatu.

Razgledi na dve dolini

V Őrségu je vredno načrtovati izlet v majhno vasico Kétvölgy, katere očarljivi šarm vas bo v hipu prevzel. Naselje je dobilo ime po dveh dolinah potokov, ki se tu stikata, samotne kmetije in hiše, obdane s travniki in hribi, pa še povečajo podeželsko romantiko. Če se povzpnete na vrh vasi, na razgledni stolp, zgrajen na vrhu gore Catherine, lahko uživate v čudovitem razgledu na razgibano pokrajino treh držav.

Domačija in kovačnica, Nagyrákos

Podeželska hiša in kovačnica v Nagyrákosu pripoveduje zgodbo o starem življenju v vasi in preteklosti kovaštva ter obiskovalce popelje v dvajseta leta prejšnjega stoletja. Predhodnico hiše s skodlasto streho so konec 19. stoletja zgradili domačini, da bi vaškemu kovaču in njegovi družini zagotovili streho nad glavo. Vsakdanje življenje v preteklosti danes pričarajo glazirana peč s ploščicami, peč, rešetka na veter in starinsko pohištvo. Kmečka hiša je odprta ob delavnikih od 10. do 14. ure.

Delavnica obdelave obrtniške čokolade Ízrestaurátor, Ispánk

V vasici Ispánka z nekaj manj kot sto prebivalci se skriva prav posebna čokoladnica. V delavnici, ki je znana kot dragulj v kroni Straže, na kraju samem z ljubeznijo izdelujejo čudovite čokolade, med drugim z okusom vrtnice, buče, vijolice in pistacije. Nebeške obrtniške bombone lahko spremljate z okusno kavo, za dodatno poslastico pa lahko naročite vrček vroče čokolade, ki je še posebej dobra jeseni. Poleg vrhunskih dobrot iz pravih kakavovih zrn vas v tej čudoviti majhni trgovinici čakata prijazna postrežba in retro vzdušje.

9941 Ispánk, Nyugati út 16.

Pankasi s krili za zvončke

Pankaski suknjičasti zvonik, ki od leta 1754 stoji na najvišjem hribu v vasi, velja za najlepši zvonik v celotni regiji. V vaseh Őrséga lahko opazite lesene zvonike, med katerimi je najstarejši zvonik Pankas, ki običajno stojijo ločeno od cerkve. Njegova posebnost je, da je z zamenjavo konstrukcijskih elementov zvonika ohranil prvotno strukturo iz 18. stoletja.

Jezero Hársas, Szentgotthárd

Szentgotthárd, najzahodnejše mesto v državi, se prav tako ponaša z jezerom v slikovitem okolju, ki je uradno znano kot rezervoar Máriaújfalui. Umetno jezero napaja potok Hársas, ki izvira v gozdu sosednje vasi Apátistvánfalva, in je priljubljena destinacija ribičev, kopalcev in pohodnikov. Vzdolž obale jezera Hársas vodi 1 km dolga učna pot, ki ponuja vpogled v skriti svet posebnih bitij, ki živijo ob vodnem robu.

Kavarna za divje živali, Szaknyér

Ob sobotah in nedeljah, od 10. do 17. ure, vam kavarna Wild and Scenic Café v Szaknyérju ponuja tople napitke in nasmejano ogrevanje. Posebna kavarna in trgovina s spominki ob gozdu je pravi dragulj v Őrségu, kjer lahko skoraj začutite mir in tišino. Kava, čaj in vroča čokolada vrhunske kakovosti se lahko dopolnjujejo s sveže pečenimi vaflji, slanimi ali sladkimi, rogljički ali celo z rezino slastne torte. Oglejte si ročno izdelana darila ali preprosto uživajte v pogledu na dolino iz ene od udobnih vrtnih hišk.

9934 Szaknyér, Petőfi utca 1.

Gozdni park Himfa, Felsőmarác

Gozdno območje Himfai, ustanovljeno leta 1975, se nahaja na meji hribovite pokrajine Vasi-Hegyhát dimbes. Če vam je všeč jesensko gozdno kopanje, je vredno obiskati parkovni gozd, kjer se lahko odpravite na dolg sprehod v senci pravih rastlinskih redkosti, kot je močvirska cipresa. Okoli 12 hektarjev velikega jezera je speljana učna pot, skozi gozd Himfa pa potekata tudi poti Marijine romarske poti in Modre poti. Na prostrani zeleni površini, ki ponuja tudi prijetna ognjišča in označeno parkirišče, so urejena tudi gozdna počivališča, športni travnik, stolpi za opazovanje ptic ter poti za pohodništvo in nordijsko hojo.

Lončarska hiša, Magyarszombatfa

Podajte se na zanimiv voden ogled Lončarske hiše Magyarszombatfa, kjer lahko spoznate lončarsko obrt in stare običaje tega območja. Hiše v staromodnem slogu so opremljene z izvirnimi predmeti in rekviziti, zato se lahko resnično vrnete v preteklost. Odrasli in otroci bodo navdušeni nad tradicionalnim programom, za najmlajše pa je na voljo tudi otroško igrišče. Tu ne morete izdelovati izdelkov domače obrti, vendar je v bližini več lončarskih delavnic, v katerih se lahko preizkusite!

9946 Magyarszombatfa, Fő út 52.