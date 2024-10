Jesenska čmerika cveti: to so kraji, kjer jo boste lahko videli leta 2024

Tako (tudi) vemo, da je prišla jesen: jesenski čičerika v naravi razgrne svoje vijolične cvetne liste. Cvetu, ki ga poznamo tudi pod imenom pasja čebula, se tak vzdevek ni pripetil po naključju.

Poznopoletno deževje je bilo prijazno do čičerke, ki se je pojavila na številnih mestih po vsej državi. Tukaj si oglejte, kje v naši državi lahko vidite to čudovito cvetlico, ki jo je najbolje opazovati od daleč, saj velja za eno najbolj strupenih rastlin pri nas! Zato se ga je prijel vzdevek pasja trpotca, kar vedo povedati pašne živali, zato se cvetu izogibajo, zato se razmnožuje in ostaja nedotaknjen na naših pašnikih.

Jesenska rastišča čičerke v naši državi:

Botanični vrt Soroksár, Budimpešta

Meja Rezi

Bakonybél

Botanični vrt Bertényi Miklós, Visegrád, Balaton v gorovju Barkenberg, Balaton-Beckar

Razgledišče Julianus, Nagymaros

Pilisszentlélek

Arboretum Szeleste

Učna pot Gyada, Cserhát

Arboretum Kámoni

Naszály, Cserhát

Okolica Verőce

Orfű

Park s kipom Nagyharsányija

Olcsvaapáti

Okoli gradu Nógrád

Na poljih Zalacsánya

Kóspallag

Pašniki v okrožju Kán v Zselici

Három-kő, Bükk

Otok Szentendrei, Okolica Pócsmegyerja