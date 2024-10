Uganka medvedka: 7 krajev in dejavnosti v Budimpešti za ljubitelje medvedkov

V glavnem mestu je presenetljivo veliko posebnih krajev in razburljivih dejavnosti za ljubitelje medvedkov, v naši raznoliki zbirki pa bo zagotovo vsak našel nekaj zase.

Skulpture medvedov v mestu

Nikoli ne bi uganili, koliko kipov medvedkov ponuja prestolnica, večina jih je na vidnih lokacijah, vendar jih je v vsakodnevnem vrvežu težko opaziti. Med njimi so medvedki, ki plezajo po drevesih, medvedji vodnjak in zgovorno poimenovana medvedja ulica.

Paleto seveda dopolnjujejo tudi stvaritve Mihályja Kolodka, ki svoje oboževalce navdušuje z dvema skulpturama medvedkov. Novembra 2020 je bila bronasta replika najboljšega prijatelja gospoda Beana, medvedka Teddyja, postavljena na steno veleposlaništva Združenega kraljestva v Budimpešti.

Junija 2023 se je na ulici Damjanich v 7. okrožju Budimpešte pojavila še ena mini skulptura medvedka, v kateri se je vsem najljubši medvedek Winnie the Pooh stisnil k nekdanji rojstni hiši Frigyesa Karinthyja. Izbira lokacije ni naključna: kipar se je s to gesto spomnil pisatelja na njegov rojstni dan, saj je imel pomembno vlogo pri izdaji Pujsa v madžarščini.

Prostor za posedanje za ljubitelje medvedov

Ne glede na to, ali gre za kultno kavarno ali pekarno nebeškega roga, je v središču prestolnice več lokalov, povezanih z medvedi. Eden od njih je Plenty of Romkafé, kjer vstopite v pravljično prijeten svet, kjer lahko v družbi 570 velikih in malih medvedkov uživate v vsakem požirku goste vroče čokolade.

Na voljo je 1 600 kremnih belgijskih, španskih in francoskih pastil, kava, čaj, sirupi, skoraj 100 marcipanovih napitkov in slastni piškoti, zato se je vredno ustaviti, če se želite ogreti na topel jesenski dan.

1063 Budimpešta, Szinyei Merse utca 22.

Če imate radi rogove, ne spreglejte sladkega medvedka s prikupnim logotipom in imenom. Z vonjem napolnjena peka rogov ponuja široko paleto tradicionalnih in posebnih sladic, pa naj gre za staro dobro rogovo torto z lesno maščobo ali pa za pari rogovo torto fudge, ki je na voljo z različnimi okusi in prelivi.

Poleg vsega tega lahko zaradi njegove lokacije na kraju samem srečate tudi prave medvede, le sprehodite se do sosednjega budimpeštanskega živalskega vrta!

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 14-16.

Gozdno igrišče Macis

Tudi za najmlajše je na voljo veliko dejavnosti z medvedki: v 2. budimpeštanskem okrožju najdete tematsko igrišče z medvedki, ki je poimenovano po simbolnem kipu medvedka, skritem na robu gozda. To dolgoletno otroško igrišče je že desetletja priljubljena destinacija Budimpeščanov, ne le zaradi lahke dostopnosti, temveč tudi zaradi prijetnega vzdušja. Park, opremljen s visečimi mrežami, plezališči, tobogani in trampolini, ponuja divje in slikovito okolje ter priročno parkirišče.

Vates Fairy TaleCollection: TV Bear

Če želite svojo obsedenost z medvedkom dvigniti na višjo raven ali pa preprosto radi nosite kultnega televizijskega medvedka, ga zdaj lahko, saj ga Vatesova kolekcija FairytaleCollection predstavlja skupaj s številnimi drugimi liki. V kolekciji so liki iz naših najljubših retro pravljic, vključno z mačjo pošastjo Frakk, klovnom Vodnim pajkom in zajčkom Nerd Eared. Licencirani izdelki vrhunske kakovosti vključujejo izbor edinstvenih majic, platnenih torb, klobukov in nogavic.

Veresegyházi Bear Home

Čeprav je do medvedjega zavetišča Veresegyházi iz Budimpešte kar nekaj poti, ga morate obiskati, saj je edino zavetišče za medvede v Srednji Evropi s številnimi zanimivimi dejavnostmi. Poleg ogleda medvedov se lahko preizkusite tudi v vožnji z minibusom, ki vozi za medvedjim tekališčem, občasno pa so na voljo tudi predstave o živalih.

V zavetišču za medvede Veresegyháza, ki je bilo leta 2010 razglašeno za živalski vrt, živijo medvedi in volkovi ter številne živalske vrste, vključno z rogači, in največji leglo levov v državi.

2112 Veresegyház, Patak utca 39.