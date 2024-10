18 dni znižanih menijev v restavracijah po Michelinovem priporočilu po vsej državi Prihaja Jesenski teden restavracij 2024

Jesenski teden restavracij je priložnost, da okusite elito madžarske gostinske ponudbe. Med 10. in 27. oktobrom bo več kot 180 odličnih restavracij po vsej državi čakalo na naše gurmane z ugodnimi meniji.

Od 25. septembra lahko rezervirate mizo v eni od 100 najboljših madžarskih restavracij, od katerih si jih je deset prislužilo Michelinova priporočila.

Med njimi so Costes Downtown, Hoppá! Bistro, Mák Restaurant, Moszkvatér Bistro, Spago by Wolfgang Puck, UMO Restaurant, Lokal47 v Kothelyju, Macok Bistro v Egerju ter Endstation Bistro & Wine v Miskolcu in Zip’s v Miskolcu.

Sodelujoče restavracije so posebej za ta dogodek pripravile skrbno oblikovane trihodne menije, ki pogosto temeljijo na posebnih, redkih sestavinah. Tako oktobra ne boste ostali brez izjemnih jedi.

Poskusite lahko petelinji golaž, fazanovo omako, jagnječji consommé z ravioli ali ocvrto prašičje uho. Na jedilniku so tudi Hortobágy Angus rib-eye steak, govedina Wagyu, divjačinski karpačo, divjačinski steak, losos na žaru, školjke svetega Jakoba in rdeča tuna. Med specialitetami sladic sta tiramisu z makovo kocko in čokolada s tartufi.

Izjemne jedi so še vedno na voljo po fiksnih cenah od 5900 HUF za najvišjo kategorijo, 7900 HUF za kategorijo premium in 9900 HUF za kategorijo exclusive, vključno s stroški postrežbe. Nekatere restavracije ponujajo tudi širšo izbiro za dodatno doplačilo.