5 zanimivih dogodkov in prizorišč v Budimpešti za ljubitelje art decoja, ki vas bodo popeljali v 30. leta prejšnjega stoletja

Vabimo vas na posebno potovanje nazaj v preteklost v edinstveno vzdušje art decoja, pa naj bo to razburljiva razstava, spektakularna baletna predstava ali prijetna kavarna.

Art Deco Budimpešta – tematski sprehod po mestu po sledeh budimpeštanskih spomenikov art deco (12., 19. oktobra in 3., 16. novembra 2024)

Na mestnem sprehodu Pestbuda Strolls Art Deco po treh okrožjih Budimpešte se lahko potopite v arhitekturna čudesa treh desetletij: 1910-ih, 1920-ih in 1930-ih let. Kriminalni romani in članki iz takratnega tiska vas bodo vodili skozi skrivnosti nezakonitih iger na srečo, nezgrajenih bulvarjev in porušenih kupol, vi pa boste odkrili številne zanimive zgodbe. Izvedeli boste vse o vznemirljivem obrazu Budimpešte v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja, sodobnega mesta z živahnim središčem, ki je bilo včasih izropano, včasih polno zabave in skriva številne skrivnosti.

„Skrivnostni art deco – razkošna moderna“ sprehod po mestu (19. in 26. oktober 2024)

Vsakdo hrepeni po tem, da bi okusil vzdušje art decoja iz filmov o Poirotu ali Velikem Gatsbyju, in tudi vi ga lahko doživite, ko boste raziskovali najzanimivejše znamenitosti prestolnice. Bleščeča tehnološka čudesa, svetle šminke in parfumi, obleke z bleščicami, cigaretni dim – to obljublja sprehod po mestu Imagine Budapest, na katerem si lahko znane ulice in stavbe prestolnice ogledate z nove perspektive in odkrijete stvari, ki jih še niste opazili.

Dress code: razstava – art deco // Vila Ráth György (vse leto)

Razstava Dress Code: art deco je obvezna za vse ljubitelje 30. let prejšnjega stoletja, saj želi z oblačili in dodatki iz zbirke Muzeja uporabne umetnosti predstaviti žensko modo in spreminjajoče se življenjske sloge med obema svetovnima vojnama. Poleg posebnih večernih oblek in vsakdanjih oblačil so na razstavi predstavljeni tudi trendi ličenja in pričesk tega obdobja ter tkanine in dodatki, ki so v garderobo žensk prišli med prvo svetovno vojno in veliko gospodarsko krizo leta 1929.

V nedeljo, 6. oktobra, se lahko v dopoldanskem času udeležite tudi zanimive delavnice v vili Ráth na razstavi, na kateri boste lahko izdelali svoje gledališke torbe v duhu legendarnega stilskega trenda. Material – vključno s kovinsko zaponko, ki je priložena torbici – bo priskrbel muzej, zato se morate le potopiti v proces. Za udeležbo na delavnici ni potrebno predhodno strokovno znanje.

Balet Veliki Gatsby // Erkel Theatre (27. oktober 2024)

Ko pomislimo na dvajseta in trideseta leta prejšnjega stoletja, nas večina pomisli na klasični roman Francisa Scotta Fitzgeralda Veliki Gatsby, ki je bil 27. oktobra uprizorjen v baletni predstavi v gledališču Erkel. Zgodba o predstavi se je začela leta 2014 na odru Ukrajinske palače v Kijevu, od takrat pa je gostovala po vsej Evropi in doživela izjemen uspeh, saj si jo je po vsem svetu ogledalo več kot 100.000 oboževalcev. Osupljivo spektakularna uprizoritev, v kateri nastopajo najvidnejši talenti z vsega sveta, odlično ujame vzdušje Amerike dvajsetih let prejšnjega stoletja, kot je opisano v Fitzgeraldovem romanu: obdobje Art Deco in svet prefinjenih, bleščečih večerov.

Galerija Kavarna & Bar

Če si želite napolniti baterije s skodelico kave v patinskem okolju, se odpravite v kavarno Gallery Café & Bar, ki se nahaja nad glavnim vhodom hotela Continental in vas s svojim edinstvenim vzdušjem popelje v preteklost. Hotel je bil zgrajen na mestu legendarnih term Hungária ter zgodovinskega in slavnega hotela Continental in je bil rekonstruiran v središču Budimpešte, kar mu je dalo edinstven čar in ga naredilo za pravi arhitekturni zaklad. V čudovitem prostoru je na voljo široka paleta posebnih čajev in kav.

1074 Budimpešta, Dohány utca 42-44.