Novo odprto mesto 5+1 na Bartók Béla út, ki ga je vredno raziskati

Na glavni ulici Újbuda, Bartók Béla út, se življenje nikoli ne ustavi: tokrat smo za vas zbrali kopico na novo odprtih krajev, ki jih je vredno obiskati znova in znova.

Nikaragva

Nikaragvo na Bartók Béla út je to pomlad odprla madžarska družina, ki se je domov naselila iz srednjeameriške države. S svojo odlično hrano in vzdušjem, ki ga oživljajo tuje izkušnje, se Nikaragva popolnoma prilega kavalkadi restavracij na Béla Bartók út. V zajtrkovalnici, ki obljublja tropsko vzdušje, lahko jutro začnete s posebnimi kavami in kavnimi specialitetami ter najbolj priljubljenimi brunch jedmi, katerih okusi pri nas niso neznani, kmalu pa boste lahko okusili tudi lastne kavarne, svetlo pražena kava, neposredno iz Nikaragve. Poleg božanskih zajtrkovalnih jedi lahko le za nekaj tednov obiščemo Nikaragvo tudi zvečer, kjer se lahko v drugi polovici dneva sprostimo ob karibskih okusih, nikaragevskih rumih in edinstvenih koktajlih.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 21.

Pekarna Brucker

Na mestu nekdanje pekarne se je na naslovu Móricz Zsigmond körtér 1 odprla najnovejša trgovina mnogim poznane pekarne Brucker, ki je na več lokacijah razvnela srca Budimčanov. Odslej se v pekarni na Béla Bartók út, na veliko veselje poznavalcev, vrstijo kruh in pecivo, narejeno z dušo in srcem, oživljeno naravno in s skoraj 25-letnimi izkušnjami, narejeno iz prastare pšenice in kislega testa. ki si želijo kakovostnih pekovskih izdelkov.

1111 Budimpešta, Móricz Zsigmond körtér 1.

Rezidenčna umetniška galerija

12. septembra je svoja vrata odprla galerija Resident Art na novi lokaciji, tokrat v Budimu, na ulici Béla Bartók, za Peštom. Iskriva ulica, ne le gastronomsko, ampak tudi kulturno, zdaj pozdravlja ljubitelje umetnosti z impresivno 100 kvadratnih metrov veliko galerijo. V galeriji, ki ima odločilno vlogo v sodobnem umetniškem življenju, si bodo odmevni lahko prvič ogledali razstavo Attile Kondorja Vertikalna krajina.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 39.

Gusto testenine in pivo

Gusto Pasta & Beer vas premami v Bartók Béla út s svežimi testeninami in odličnimi pivi. V trdnjavi testeninskih jedi na Bartók Béla út se lahko v sproščenem, neformalnem vzdušju posladkate na oltarju kremastih testenin in italijanskem občutku življenja, pa naj gre za veličasten obrok, odišavljen z gorgonzolo, poveličan s sušenimi paradižniki ali okronan z kozice. In tistim, ki jih boli zob za posladek po kuri polnjenja, vam ni treba daleč, saj boste med skoraj sedmimi vrstami italijanskih slaščic zagotovo našli nekaj po svojem okusu.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 56.

Ampak Finci

Ne tako dolgo nazaj se je delček Italije preselil v Móricz Zsigmond körtér številka 8. De’ Finci z inventivnim imenom pričakuje lačne od zgodnjega jutra do večera na slasten italijanski prigrizek, kos rimske pice, lazanjo, arancini ali lahko italijansko sladico za kosilo. Težko se je upreti pristno pripravljeni hrani iz odličnih sestavin, enako velja za odlično kavo in krepke sendviče za zajtrk.

1117 Budimpešta, Móricz Zsigmond körtér 8.

+1 Wafu Ramen Bar Budafoki

Ime Wafu je zlahka znano tistim, ki so od leta 2020 vsaj enkrat obiskali ulico Kazinczy. Wafu, ki je odprl svojo prvo trgovino v okrožju zabave po Kazinczy utca, je odprl svojo tretjo enoto nedaleč od Bartók Béla út, na Budafoki út. Seveda tudi tukaj ne morejo manjkati japonske street food jedi, a obstajajo tudi posebne jedi, ki so med tremi trgovinami na voljo le pri nas. Primeri vključujejo bogat in maslen Miso Butter Ramen, pa tudi polnjene riževe kroglice, ki so na voljo v posebnih okusih, obdane z norijem, tj. morskimi algami.

1111 Budimpešta, Budafoki út 41.