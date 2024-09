7 pekarn s kvašenim testom v Budimpešti, kjer vam božanski okusi polepšajo jutra

Če v Budimpešti iščete hrustljave, a mehke kvašene štručke, odkrijte najboljše pekarne s kvašenim testom v prestolnici, kjer boste jutranjo utrujenost premagali s pravim gastronomskim doživetjem.

Arán Bakery

Kinga Pécsi, ena od ustvarjalk pekarne Arán Bakery, se je na Irskem naučila skrivnosti peke in slaščičarstva, nato pa se je zaljubila v kruh v San Franciscu, Meki kvašenega kruha. Na našo srečo svoje znanje od leta 2019 prenaša domov, zdaj pa z možem na dveh lokacijah v prestolnici navdušujeta obiskovalce z najboljšimi nagrajenimi kruhi iz kvašenega testa. Police v vsaki od njunih prijetnih pekarn so polne kvašenih kruhov in baget, na voljo pa so tudi irski soda kruh, sendviči, nebeško slano pecivo ter očarljivi rogljički in cimetovi zvitki.

1077 Budimpešta, Wesselényi utca 23.

1117 Budimpešta, Móricz Zsigmond körtér 16/A.

Jacques Liszt

Več kot 10 let je minilo, odkar je Mihály Juhász, znan tudi kot pek Misi, čigar pekarna je neizogiben del Budimpešte, odkar je zapustil bančni sektor in prenosni računalnik zamenjal za lopatico za peko. Vsaj ko imamo pred očmi iluzijo hrustljavih rezin kruha na zunanji strani in zračno mehkih rezin kvašenega kruha v notranjosti. Vse to je realnost v podjetju Jacques, kjer poleg sendvičev najdete tudi kvašene kakavove polžke, rogljičke, krofe, kvašene pice in številne druge dobrote.

1052 Budimpešta, Apáczai Csere János u. 7.

Panifico il Basilico

Seedy, lešnikovo-borovničev, bučno-sadni, čebulno-paradižnikov kruh, žemljice z dvojnim maslom, klobasni prepečenci, polži iz pomaranče in rikote, polži iz nutelle in muškatnega oreščka, ploščice iz oljk in mocarele: police pekarne v naših sanjah bi bile polne stvaritev peka Sabija, katerega nebeške okuse lahko na srečo uživamo tudi v resničnosti. Szabolcs verjame, da si je treba vedno prizadevati za popolnost, in njegova neverjetna paleta kruhov iz kvašenega testa je pravi odraz tega. Mehke slaščičarske kreacije, izdelane s skrbno pozornostjo, ki ogrejejo srce in dušo, pa nas vabijo na sladko razvajanje v dveh krajih v Budi.

1122 Budimpešta, Városmajor utca 34.

1027 Budimpešta, Bem utca 2.

Pekarna Pipacs

Pekarna Pipacs je kvašeni raj v Óbudi, saj želi goste navdušiti z zdravim in ekološko pridelanim kruhom in pecivom. Zato v svojih pečeh uporabljajo samo ekološko testo brez dodatkov. Obrtniška pekarna poleg vrste kruhov iz naravnega kvašenega testa ponuja tudi bagete, štruklje, različno listnato pecivo, vaflje in posebne kave iz kavarne Madal Cafe.

1033 Budapest, Reményi Ede u. 3.

Manfréd

V Ferencvárosu, na ulici Tompa utca, je očarljiva majhna terasa pekarne Manfréd, kjer lahko uživate v zadnjih sončnih žarkih ob neustavljivem okusu peciva iz moke Pásztó in vonju pražene kave Nógrád. Sladkosnede čakajo rogljički, kakavovi polžki, skutni batyu in raznovrstno pecivo, medtem ko se bodo tisti s slanim okusom razveselili polžkov s sirom in špinačo, dimljenih rogljičkov pareny in opečenih čebulnih hlebčkov. Vendar je to le nekaj imen v ponudbi, saj je poleg množice peciva na voljo tudi bolj preprosta in aromatična ponudba kruha iz rženega kvašenega testa Manfreda.

1094 Budimpešta, Tompa u. 21.

Obrtna pekarna Kiskovász

Od leta 2016 obrtna pekarna Kiskovász pričakuje utrujene obiskovalce zabav, jutranje junake napornih delovnih dni in celo prebivalce središča mesta, ki se zvečer vračajo domov, da bi vsakemu od njih dodala pridih prijaznosti in profesionalnosti. Njihov kruh je zvest svojemu imenu, saj je izdelan iz kvašenega testa skozi dolg proces zorenja, njihovo pecivo s tradicionalnimi okusi pa vas vabi na nepozabno nostalgično potovanje.

1065 Budapest, Nagymező u. 36.

Pekarna Petrus

Pekarna Petrus je pravi predmestni zaklad, kjer je vsak izdelek narejen iz kvašenega testa, od kruha, baget do slanega in sladkega peciva. Med bolj tradicionalnimi kruhi iz divjega kvašenega testa so sir čedar, večzrnati in krompirjev kruh, če pa si za zajtrk raje privoščite hlebček ali žemljico, ne boste zapostavljeni. Poleg kakovosti je zagotovljeno tudi družinsko vzdušje, ne le zaradi predmestnega okolja, saj se v prikupni hiši na vogalu nahajajo kvašeni čudeži pekarne Petrus. 1161 Budimpešta, Csömöri út 155.