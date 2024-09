10 jesenskih bučnih festivalov in prireditev po vsej državi // 2024

V septembru in oktobru v nekaterih najlepših regijah v državi zaživijo različne jesenske prireditve. Tokrat smo izbrali bučne festivale in prireditve ob žetvi od Szegeda do Hajdúszoboszlója. Lepo preživite jesen!

Praznik buč Őrség (20.-22. september 2024)

Priljubljeni bučni festival Őrség bo letos potekal že dvajsetič in bo tudi letos ponudil široko paleto jesenskih programov. Potekalo bo pljuvanje bučnih semen, parada bučnih lampijonov, bolšji in kmečki sejem, koncerti, dejavnosti za otroke, izrezovanje buč in še veliko več!

Dnevi žetve v Tihanyju (20.-22. september 2024)

Posebne trgatve na različnih lokacijah v Tihanyju od 20. do 22. septembra. Degustacija tihanyjskih vin, rokodelski izdelki, ljudske igre, ljudski plesi in to še ni vse!

Tök Jó Nap // Park Csiszu, Gyarmat (28. september 2024)

Na to čudovito septembrsko soboto bodo v Gyarmatu pripravili bučna presenečenja. Pester program dejavnosti vključuje izrezovanje buč, jogo, sejem, dejavnosti za otroke in glasbeni nastop.

Tök Jó Buli // Fanni’s Garden, Hajdúszoboszló (od 28. septembra 2024)

Od 28. septembra bo vsako soboto od 9. do 17. ure na Fannijevem vrtu v vinogradu Alma v Hajduszoboszlóju za otroke in odrasle na voljo sejem buč. Poleg sejma bodo na voljo še fotografska stena, živalski vrt, mečkanje koruze in druge igre.

Naberite si jabolka – trgatev jabolk na kmetiji Breier // Pomáz (ves september)

Na kmetiji Breier, izkustveni kmetiji, ki se ukvarja s sadjarstvom, pridelavo krme in živinorejo, je ves september mogoče nabirati jabolka. V primeru močnega dežja obiskovalci niso dobrodošli, zato pred odhodom pokličite na telefonsko številko +36305360706 za natančen odpiralni čas!

Festival buč Fertőszéplak (5. oktober 2024)

Festival buč Fertőszéplak čaka vso družino z bučnimi dobrotami in pestrim programom dejavnosti. Izrezovanje buč, izdelava bučnih svetilk in piščančjih lutk ter ljudsko igrišče bodo poskrbeli za zabavo najmlajših, medtem ko bodo preostali člani družine lahko uživali v kuharskem tekmovanju, kmečkih pridelkih in prikazu zelišč.

Tök Tanya // Jáhnova klet, Tevel (5.-6. oktober 2024)

Poleg številnih buč bodo za obiskovalce na voljo številne pestre dejavnosti, kot so otroški igralni kotiček, vožnja s traktorjem, koruzni labirint, degustacija vin, možnost fotografiranja pred jesenskimi okraski in še veliko več. Na dogodek se je treba prijaviti, kar lahko storite na spletni strani jahnpincetevel@gmail.com.

Festival buč Dorozsmai // Szeged (11.-12. oktober 2024)

Letos bo v kulturnem domu Petőfi Sándor v Dorozsmaju in njegovi okolici že štirinajstič potekal Festival buč Dorozsmai, na katerem boste lahko praznovali jesen s tekmovanjem v kuhanju v dvorani, koncertom skupine Amok Runners, parado bučnih lampijonov, razstavo buč, izrezovanjem buč in gastro stand-up šovom.

Tradicionalni festival buč, kmečka tržnica in obrtni sejem Börcsi (12. oktober 2024)

12. oktobra bo potekal tradicionalni festival buč, kmečka tržnica in obrtni sejem Börcsi. Na ta čudovit jesenski dan vam ne bo dolgčas, saj vas čakajo koncerti, ljudska igralnica in gastronomska ulica! Ob koncu večera bo nastopil Zoltán Bereczki.

Tök Jó Nap // Szegedi Füvészkert (20. oktober 2024)

V pravljičnem okolju botaničnega vrta v Szegedu bo 20. oktobra potekal Dan dobrih buč, na katerem boste lahko izvedeli, kako pravi kipar zelenjave ustvarja posebne motive na bučah. Na voljo bodo tudi razstava buč, arkadne igre in seveda okusna bučna hrana.