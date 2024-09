10 čarobnih jesenskih festivalov na severni in južni obali Blatnega jezera leta 2024

Tudi jeseni je obala Blatnega jezera polna razburljivih dogodkov. Na madžarski obali vas čakajo degustacije vin, gastronomski festivali, pikniki in muzejski programi.

Tündérrózsa Folkfest // Hévíz (20.-21. september 2024)

V Hévízu se na odru dva dni izmenjujejo otroški in odrasli nastopi ljudskega plesa in ljudskih pesmi. Organizirana bo tudi modna revija ljudskih plesov in seveda plesna hiša.

Piknik Echo // Tihany (21. september 2024)

Glasba v živo, piknik vzdušje, kulinarična doživetja in Be Massive Horizon Party vas čakajo v Tihanyju na terasi restavracije Echo.

Jesenska noč muzejev // Keszthely (21. september 2024)

Na ta večer bodo v zasebnih in javnih zbirkah ter razstavnih prostorih mesta Keszthely potekali posebni družinski dogodki, vodeni ogledi in programi.

Laposa Harvest Weekend // Badacsonytomaj (21.-22. september 2024)

V Badacsonytomaju vas čakajo degustacija vin, žetveni meni, dejavnosti za otroke in seveda zabava ob žetvi. Poleg tega vinska klet Laposa letos praznuje 30. obletnico delovanja, zato je program še bolj poseben.

Festival čebulic tulipanov // Kőröshegy (21.-22., 28.-29. september 2024)

Letošnji festival bo poleg najbolj kakovostnih čebulic vključeval tudi tematske dejavnosti za otroke – igre s tulipani, ročna dela in vrtnarjenje – da se bo v Kőröshegyju zabavala vsa družina.

Festival Füred Murci (28. september 2024)

Letos lahko na petih lokacijah v Balatonfüredu uživate v super družinskih dejavnostih, okusnih starih in novih vinih ter odličnem vzdušju.

XI. Ribji festival // Siófok (11.-13. oktober 2024)

XI. Ribji festival, ki bo potekal med 11. in 13. oktobrom, bo s pestrim družinskim in gastronomskim programom ter večernimi koncerti pričaral festivalsko vzdušje, ki ga bo dopolnjeval svet ribjih okusov. V petek zvečer bodo tu nastopili Neoton Família Stars, v soboto bo oder v Siofoku razburkala skupina Wellhello, v nedeljo pa bo Simfonični orkester Leander nastopil s Simfoničnim orkestrom Dunakeszi.

Fügefeszt // Badacsony (12. in 13. oktober 2024)

Letošnjo jesen bo posebna prireditev Fügefeszt prvič potekala na posebni lokaciji neposredno na obali Blatnega jezera, in čeprav jo gostijo sočne fige, ki so v tem letnem času povsod, je v resnici veliko več kot to: Péter Vincze in njegova ekipa želijo predstaviti kulturni in gastronomski razvoj regije ter povabiti druge lokalne restavracije s podobnimi vrednotami.

IX Festival Kostanja // Keszthely (12.-13. oktober 2024)

V pustolovskem parku Tavirózsa vas čakajo barviti, zabavni programi in nepozabne kostanjeve dobrote.

Vinski Triatlon v Badacsonyju: Rizlingov Vikend (25.-27. oktober 2024)

Med vikendom lahko v 9 vinarstvih poskusite skupno 18 rizlingov. V vsaki od sodelujočih kleti vam bo vinar osebno natočil vino v kozarec in vam seveda povedal vse o njem. Pa ne le o vinih, temveč tudi o svoji zgodovini, družini, poslovnih skrivnostih in ponosu.