5 čudovitih jesenskih destinacij v eni uri vožnje z javnim prevozom iz Budimpešte

Za jesenske vikende ali kratek oddih od vrveža Budimpešte vam priporočamo pet mest, ki jih lahko odkrijete v manj kot eni uri vožnje z vlakom.

Esztergom

Esztergom, ki slovi kot prestolnica Podonavskega ovinka, je odlična destinacija za enodnevni izlet, tako z vidika znamenitosti kot programov. Mesto, do katerega lahko z območnimi vlaki z železniške postaje Nyugati pridete v 65 minutah, je tudi središče regije in odličen kraj za preživljanje jesenskega dne ali celo vikenda. Dve roki ne zadostujeta za preštevanje znamenitosti in krajev, ki jih je v Esztergomu vredno raziskati. Če nas boste poslušali, boste pred ali po dolgem sprehodu ob reki na promenadi Kis-Duna zagotovo želeli obiskati veličastno baziliko Esztergom, Kerektemplom, most Marije Valerije, grajski muzej in živahno mestno tržnico.

Cegléd

Cegléd je vhod v Veliko ravnino in je od budimpeštanske železniške postaje Nyugati oddaljen manj kot uro vožnje z vlakom. Naselje s 660-letno zgodovino ponuja priložnosti za enodnevne izlete, aktivno sprostitev in rekreacijo. Raziskovanje zdravilišča in centra za prosti čas lahko vzame cel dan, prav tako pa tudi pustolovski park. Vendar niti za trenutek ne pozabite na lepoto mestnega središča, reformirano cerkev, kip Svete Trojice in muzej Kossuth, mestno zbirko litoželeznih peči, muzej športne zgodovine Béle Kürtija in evangeličansko cerkev s svojim vitkim stolpom, ki sega v nebo.

Komárom

Komárno, mesto trdnjav, je od budimpeštanske železniške postaje Keleti oddaljeno le 63 minut vožnje z vlakom. Komárno s svojim očarljivim mestnim središčem, ki pa je znano po svojih trdnjavah, obiskovalcem ponuja številne dejavnosti. Seveda ne smete pustiti neraziskanih trdnjav Monostor in Igmándi ter trdnjave Star, preden se sprehodite po promenadi ob Donavi. Seveda pa bližina vode ni edini način za uživanje ob Donavi: Rüdingerjeva jezera v središču mesta in zdravilišče Brigetio vas vabita k sprostitvi ob vodi. Če boste ostali več dni, lahko uživate tudi v aktivni sprostitvi s kolesarskimi izleti in kulturnimi dejavnostmi zaradi predstav Madžarskega konjeniškega gledališča.

V naši Facebook skupini ”Najlepši kraji na Madžarskem” lahko najdete še več čudovitih krajev za obisk! Če se ji želite pridružiti, kliknite TUKAJ!

Vác

Vlaki iz postaje Nyugati do Vác-a trajajo od 24 do 40 minut, če želite raziskati vzdušje tega resnično očarljivega mesta. Mesto v osrčju Donavskega ovinka je jeseni prav tako čudovito kot v katerem koli drugem letnem času. Poleg sprehoda ob Donavi si morate ogledati mestno središče, baročni glavni trg, grad Vác, škofovsko palačo, katedralo, zmagovalni lok in majhen kip Kolodka pod njim. Če pa iščete bolj naravno vzdušje, vam za očarljiv sprehod priporočamo čarobnih sedem kapelic, obkroženih z legami in gozdički.

Tata

Do Tate, mesta vode, vozijo vlaki tako s postaj Déli kot Keleti v Budimpešti. Potovanje, ki traja približno 60 minut, včasih le 50 minut, mine takoj, ko prispete v to veličastno mesto z vodnim vzdušjem. Tata je danes prav tako priljubljena kot v preteklosti, saj ponuja čudovite znamenitosti in dejavnosti v vseh letnih časih. Med mestnimi znamenitostmi verjetno ni treba predstavljati svetlobne poti v Tati, vendar pa so prav tako vredni ogleda Staro jezero, grad Tata na njegovi obali, grad in poletna rezidenca Esterházy ter okoliški angleški vrt. Če imate možnost, je vredno območje raziskati tudi z višin, saj sta za to idealna hrib Kalvarija in razgledna točka Fellner Jakab