11 odličnih krajev za nabiranje sezonskega sadja v okrožju Pest in okolici

V čarobni sezoni trgatve z vsemi okusi, barvami in vonjavami je vredno obiskati bližnje sadovnjake, kmetije in posestva ter si napolniti košare s sezonskim sadjem.

Medtem ko spomladi zaradi jagod in poleti zaradi sivke veliko ljudi odide na pot in nabira sezonsko sadje in cvetje, ki dozoreva, jeseni sadna drevesa pokajo po šivih.

Vrtovi in kmetije, ki v okviru kampanj „poberi sam“ odpirajo svoja vrata javnosti, ponovno sprejemajo obiralce, ki si zaradi trajnosti ali stroškovne učinkovitosti želijo napolniti košare s sezonskim sadjem, jabolki, slivami, breskvami, grozdjem in mandlji.

Ko izberete lokacijo, na kateri želite obirati, se je vedno treba pozanimati na navedenih kontaktnih podatkih, saj lahko povečano zanimanje ter vreme in zorenje vplivajo na pridelek.

Tukaj je 11 krajev, kjer lahko jeseni 2024 obirate sadje v okrožju Pest in njegovi okolici:

V letu 2024 si lahko sami naberete breskve.

Sadovnjak Kávrán, Érd | Točen datum bo objavljen na strani kmetije na Facebooku.

Naberite si jabolka

Natančen datum bo objavljen na strani kmetije na Facebooku.

Vinska klet L. Simon, Agárd | Med trgatvijo odprto vsak dan.

Márkli Kert, Alsószentiván | 12., 13., 14., 15. september 2024.

Naberite si jabolka in slive

Farm Breier, Pomáz | Med trgatvijo odprto vsak dan.

Vrt Borbás, Székesfehérvár | Točen datum bo objavljen na strani vrta na Facebooku.

Skupnostni sadni vrt Venyim, Nagyvenyim | Med trgatvijo odprt vsak konec tedna.

Naberite si jabolka in marelice

Eksperimentalna kmetija in sadovnjak, Soroksár | Natančni datumi bodo objavljeni na strani kmetije na Facebooku.

Naberite si sami jabolka in mandlje

Vadalma Tanya, Gyermely | Med trgatvijo odprto vsak dan.

Naberite si sami jabolka, slive, breskve in grozdje

Pumpkin, Pumpkin | Odprto vsak dan v času trgatve.

Dolina Fruit, Pomaz | Med trgatvijo odprto od srede do nedelje.