Otvoritev najbolj pričakovane fotografske razstave leta, World Press Photo, na novem prizorišču

Od 20. septembra do 27. oktobra si lahko obiskovalci vsak dan v tednu ogledajo najboljše novinarske fotografije preteklega leta na razstavi World Press Photo, ki bo tokrat potekala na novem prizorišču, v avli Biodoma ob budimpeškem živalskem vrtu.

World Press Photo predstavlja najboljše in najpomembnejše tiskovne in dokumentarne fotografije na svetu, ki jih je izbrala neodvisna žirija. Fotografska razstava z natančnimi, raznolikimi in kakovostnimi vizualnimi zgodbami spodbuja gledalce, da izstopijo iz kroga novic in kritično razmišljajo o pomembnih vprašanjih v svetu.

Foundation World Press Photo je leta 2021 uvedla regionalno strategijo, po kateri bodo prispevki ocenjeni in nagrajeni v regiji, kjer so bile fotografije in zgodbe posnete, in ne glede na državljanstvo fotografa. Natečaj sodeluje s šestimi svetovnimi regijami: Afriko, Azijo, Evropo, Severno in Srednjo Ameriko, Južno Ameriko ter jugovzhodno Azijo in Oceanijo. Prispevki dokumentirajo znane dogodke, dogodke in njihove posledice ter družbena, politična in okoljska vprašanja ali rešitve.

Skupaj je 3.851 fotografov iz 130 držav poslalo 61.062 fotografij in prispevkov v prostem formatu. Na koncu je 31 zmagovalnih fotografov zastopalo 24 držav. V šestih tednih je v strogem postopku izbralo dela 31 visoko usposobljenih sodnikov z vsega sveta. Prispevki so bili ocenjeni anonimno, razen prispevkov v prostem formatu, pri katerih so bili v delo vgrajeni podatki, ki omogočajo identifikacijo.

Izbor nagrajenih del dokumentira pomembna vprašanja, ki so danes pereča v svetu, kot so uničujoči konflikti in politični pretresi, podnebna kriza in varen prehod migrantov. Z združitvijo takšnih odločilnih zgodb izbor spodbuja boljše razumevanje in ozaveščanje o aktualnih dogodkih ter nas opominja, da je svoboda tiska potrebna povsod po svetu.

O Foundation World Press Photo

Foundation World Press Photo je globalna platforma, ki z zaupanja vrednim pripovedovanjem zgodb povezuje novinarje, dokumentarne fotografe in občinstvo po vsem svetu. World Press Photo je leta 1955 ustanovila skupina nizozemskih fotografov, ki je želela s tekmovanjem World Press Photo svoje delo približati mednarodnemu občinstvu. Od takrat se je natečaj World Press Photo razvil v enega najprestižnejših natečajev na svetu. Foundation World Press Photo je ustvarjalna, neodvisna in neprofitna organizacija s sedežem v Amsterdamu na Nizozemskem. Pomembne svetovne dogodke približuje milijonom ljudi.

Letošnja spremljevalna razstava je On the Spot

Obiskovalci razstave World Press Photo si lahko vsako leto ogledajo zanimivo spremljevalno razstavo, ki se bo to jesen vrtela okoli produkcije On the Spot Eszter Cseke in Andrása S. Takácsa ter potovanj umetnikov. Zamisel za uprizoritev je navdihnil izrek slavnega fotografa madžarskega rodu Roberta Cape: „Če tvoje slike niso dovolj dobre, nisi dovolj blizu“.

Ustvarjalca svetovno znane madžarske dokumentarne serije On the Spot potujeta po svetu – pogosto s svojima otrokoma –in predstavljata zanimivosti, konflikte, okolje in naravo sveta. Njihov cilj je prikazati vsakdanje življenje, pri čemer pogosto srečajo pomembne osebnosti iz zadevne države. Na televizijskem festivalu v Monte Carlu je njun reportažni film o Gazi prejel zlato nirfo, glavno nagrado v kategoriji dokumentarcev.

