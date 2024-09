5 čudovitih mest v Budimpešti, kjer najdete najboljšo ulično hrano za jesenske sprehode

Če se to jesen odpravljate na sprehod po prestolnici, se sprehodite z najboljšo sladko in slano ulično hrano!

Édes Mackó

Zaradi zasluženo priljubljenih hrenovk iz slaščičarne Sladki medvedek nam s prihajajočo jesenjo ni treba zamuditi niti trenutka poletnih okusov. Pred ali po prijetnem sprehodu po mestnem trgu ali za jesenski piknik si privoščite poletno navdihujočo malinovo rogovino, ki odlično združuje trpke liofilizirane maline s sladko karamelno glazuro. Za vse tiste, ki želijo okusiti in se spomniti svojih najlepših poletnih spominov v sladki poslastici, pa priporočamo njihovo sladko okusno torto z bronasto pistacijo s Sicilije!

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 14-16.

Roller Budapest

Odpravite se na Kazinczy utca, ulico z vsemi dobrimi stvarmi na svetu, po nekaj novega, kjer povsem nov lokal ponuja zavitke iz tortilje. Roller Budapest ponuja različne zvitke z narezanim piščančjim in svinjskim mesom, zmečkanimi govejimi polpete, divjačinsko klobaso, veliko zelenjave, sira in omak. Seveda je pri zvitkih poskrbljeno tudi za vegane, zato ni dvoma, da bo vsakdo našel nekaj, kar bo potešilo njegovo lakoto. Na voljo so tudi razbeljeni burgerji s krompirčkom, pomakanim v omake.

1075 Budimpešta, Kazinczy utca 11.

Tölcsibe

Po Wesselényi utca in Budafoki útca se je na trgu Corvin Plaza pred kratkim odprla ponudba hrustljavih vafljev, obloženih s prelivi, svežo in svežo zelenjavo ter omakami. Če med jesenskim sprehodom postanete lačni, se preprosto odpravite do najbližjega lokala Tölcsibe, kjer boste našli knežji prigrizek, ki ga lahko pojeste na poti. Slani vaflji, ki jih pripravljajo po lastnem receptu in jih napolnijo do roba, so osvojili srca tako ljubiteljev mesa kot vegetarijancev, njihov hrustljavi piščanec z drobtinami slanine pa je zadetek v polno med ljubitelji ocvrte hrane.

3 lokacije v Budimpešti

Krumpello

Podjetje Krumpello, ki je že dobro znano po svojih festivalih, je odprlo svojo prvo stalno trgovino v Astoriji. Ljubitelji krompirja se morajo zdaj po okusno, nič manj nenavadno in zelo vsestransko ulično hrano odpraviti v središče Budimpešte. Kot novost v kulturi ulične prehrane boste pri Krumpellu našli šest različnih vrst olupljenega in pečenega nadevanega krompirja, odvisno od tega, ali iščete italijanske, indijske, mehiške, ameriške ali celo lokalne okuse. Na zunaj so hrustljavi, v notranjosti pa svilnato kremasti, v prihodnjih mesecih pa jih lahko poskusite tudi sezonsko.

1053 Budimpešta, Múzeum krt. 3.

Berale Budapest

V središču mesta, le streljaj od bazilike, je Berale s konceptom „trgovine v trgovini“ na široko odprl svoja vrata in se osredotočil na okuse poletja v eni sami jedi. V humus baru na ulici Október 6. se nahaja Beralejeva razstavna kuhinja, kjer v posebnih začinjenih jedeh z žara ujamejo poletje do konca leta. Tako to jesen ni vprašanja, kam se odpraviti v vrvežu prestolnice, da potešite lakoto s kruhom in ploščatimi kruhki, posebej začinjeno nizozemsko teletino, na ognju pečeno zelenjavo in omakami, ki se odlično podajo k njim.

1051 Budapest, Október 6. u. 19.