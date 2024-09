Noč v mestu: 7 zanimivih stvari, ki jih lahko počnete v Budimpešti, če želite spoznati nočno življenje prestolnice

Izkoristite ugodno septembrsko vreme in odkrijte nočno življenje prestolnice! Kino, sprehodi, ples, živalski vrt – ne bo vam dolgčas!

Večerni sprehod po živalskem vrtu // Budimpeški živalski vrt (12. september 2024)

Živalski in botanični vrt v Budimpešti 12. septembra na široko odpre svoja vrata nočnim sovam. Ta večer boste v spremstvu vodnikov po živalskem vrtu raziskovali živalski vrt in odkrivali skrivnosti iz zakulisja. Zvečer bodo odprte tudi stavbe, ki podnevi niso odprte, zato se jih splača obiti. Najpomembnejši deli sprehoda vključujejo hišo Savannah: žirafe, hišo Xantus in slone, večerni sprehod pa se začne pri glavnih vratih ob 18.30.

Noč plesnih hiš // Fonó (14. september 2024)

Noč plesnih hiš, ki jo že 35. leto zapored organizira Združenje plesnih hiš, bo tokrat potekala 14. septembra. Na večeru bodo predstavljeni plesi in glasba madžarskega ljudstva iz Karpatskega bazena. Popoldne, od 16. ure dalje, bodo potekale obrtne dejavnosti in interaktivni programi za otroke, vključno z otroško plesno hišo. Od 19. ure se bodo lahko zabavali najstniki, od 20.30 pa bodo udeleženci lahko plesali ob glasbi različnih skupin. Dogodek traja do 3. ure zjutraj naslednjega dne.

Saturnov dan // Observatorij Svábhegy (14. september 2024)

14. septembra bo v observatoriju Svábhegy potekalo veliko posebnih dejavnosti, ki jih bodo navdihnili prstani planeta Saturn. Izvedeli boste lahko, kako je sonda Cassini odkrila edinstven sistem Saturnovih obročev, vonjali oblake, v katerih bo moral delovati dron Dragonfly, ki bo pristal na Saturnovi luni Titan, in si ogledali mrzlično tleče krioposnetke lune Enceladus – in to še ni vse!

Maraton klasičnega filma v Budimpešti // več lokacij (17.-22. september 2024)

Maraton klasičnega filma v Budimpešti bo že sedmič potekal od 17. do 22. septembra v Nacionalnem filmskem gledališču Uránia, kinu Toldi, Francoskem inštitutu v Budimpešti, Glasbenem centru v Budimpešti in na Trgu svetega Štefana pred baziliko. Poleg animiranih filmov in znanstvenofantastičnih biserov bodo gledalci lahko uživali v zgodovinskih filmih, komedijah, glasbenih koncertih v živo, zanimivih predstavah in sejmu arhivskih filmov.

Corvinova filmska noč // Kino Corvin (20. september 2024)

Noč kina Corvin ponovno 20. septembra! Posebne projekcije, spremljevalni programi, premierne projekcije in največje uspešnice od zgodnjega večera do naslednjega jutra, vse na eni zapestnici. V okviru Noči kina Corvin bodo predpremierno predvajani filmi Serum, nova priredba grofa Monte Crista, komedija z žariščem na gumbu Lepattano in enoodstotni Indijanec. Med kultnimi filmi bosta na sporedu filma Imperij vrača udarec in Vitez teme, na sporedu pa bo tudi film o Harryju Potterju.

LED’S RUN 2024 – Nočni tek // Nacionalni atletski center (23. september 2024)

Po lanskem velikem uspehu se bo letošnji nočni svetlobni tek LED’S RUN ponovno začel 23. septembra v Nacionalnem atletskem centru na bregu Donave kot otvoritveni dogodek evropskega tedna športa. Na ta dan boste lahko uživali v resnično edinstveni tekaški izkušnji, saj boste tekli tam, kjer so tekmovali največji svetovni atleti! Izbirate lahko med dvema razdaljama: 2 km in 5 km. Poleg športnega doživetja je zagotovljeno tudi festivalsko vzdušje z osvetljenimi plesalci, žonglerji z ognjem, umetniki LED in priznanim DJ-jem pred, med in po startu.

Noč raziskovalcev // več lokacij (27. in 28. september 2024)

Noč raziskovalcev je brezplačna prireditev po vsej Evropi za promocijo znanosti in karier na področju raziskovanja. Letos lahko od 27. do 28. septembra z navdihujočimi predavanji, poskusi, obiski laboratorijev in igrivimi dejavnostmi odkrivate skrivnosti različnih znanstvenih disciplin. Glavni cilj dogodka je pritegniti mlade k raznolikemu delu raziskovalcev in razvijalcev.