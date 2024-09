5 zabavnih dejavnosti v zaprtih prostorih v Budimpešti za popestritev jesenskih dni

Hladnejši dnevi zgodnje jeseni so odlična priložnost, da si čas krajšamo z dejavnostmi v zaprtih prostorih. Tukaj je nekaj idej za popestritev septembrskih dni!

Locked Room & AROOM

Locked Room & AROOM sta med najbolj priljubljenimi doživetji na prostem v Budimpešti, kjer sta pustolovščina in izziv zagotovljena. Locked Room ponuja 6 različnih tematskih sob, od srhljivk do skrivnostnih zgodb, kjer šteje vsaka minuta. AROOM pa igralce navdušuje z realistično scenografijo in ustvarjalnimi izzivi, naj gre za bančni rop ali skrivnosti pozabljene cerkve, in sicer v 8 misijah. Eno je gotovo: logika, timsko delo in hitro razmišljanje so nujni, da se pravočasno izmuznete in dokončate misijo!

1061 Budapest, Király utca 14. | 1061 Budapest, Székely Mihály utca 4.

GamekaLand

Odkrijte prvo evropsko tekmovanje dvojic, kjer vznemirljive televizijske igre oživijo! Ni vam treba biti zvezdnik in se preseliti v vilo, da bi doživeli adrenalin kviza – zdaj ste lahko del te edinstvene izkušnje. Kdo se bo bolje odrezal v dvorani čutov v popolni temi, kjer morate iskati predmete? Kdo bo med zvezdami rešil Skrivnosti galaksije? GamekaLand, ki so ga odprli maja, ponuja 390 kvadratnih metrov prostora v središču VI. okrožja, s paketi za 4, 6 ali 8 oseb in 2-3 ure igre. Igre so idealne za skupine prijateljev, družine, poslovne ekipe in pare. Udeležba je priporočljiva od 10. leta starosti dalje.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 68.

Neverland

V osmih sobah pobega Neverland se resničnost sreča s fantazijo. Vsaka soba ponuja edinstveno zgodbo in izzive, pa naj gre za piratske zaklade, mistična bitja ali različne čarobne svetove. Takoj ko vstopite skozi vrata, vas bodo očarale osupljive podrobnosti scenografij in vznemirljivost vsake zgodbe, medtem ko boste reševali edinstvene uganke za pobeg. Vsaka soba zahteva drugačen nabor spretnosti: brez logike, timskega dela in ustvarjalnosti ne morete napredovati. Ta izkušnja vam bo zagotovo predstavljala izziv in vas popeljala na nepozabno pustolovščino!

1074 Budimpešta, Dohány utca 22-24.

Muzej mačk

Muzej mačk je prava poslastica za vse ljubitelje mačk. Ta očarljivi mali muzej slavi mačke in predstavlja njihova umetniška dela, skulpture in druge zanimivosti na temo mačk. Razstava obiskovalce popelje v različna obdobja in kulture ter pokaže, kako so mačke postale sestavni del človeške zgodovine in umetnosti. Med preživljanjem časa med prijaznimi in posebnimi pasmami mačk lahko odkrijete številne zabavne in poučne podrobnosti. Še več, na voljo so interaktivne dejavnosti, kot sta vikend slikanje mačjih doživetij in kampanja za posvojitev mačk v sodelovanju z zavetiščem za živali Rex.

1054 Budimpešta, Vadász utca 26.

Madame Tussauds

Odkar je pred več kot 200 leti vrata odprl prvi muzej voščenih lutk, je skozi vrata muzeja Madame Tussauds stopilo na milijone obiskovalcev z vsega sveta. Na srečo vam za to posebno doživetje ni več treba prepotovati več sto kilometrov, saj si lahko popolne (voščene) modele svojih najljubših zvezdnikov ogledate v ulici Dorottya. Razstava vas popelje skozi 8 tematskih sob, in ko boste spoznali vseh 55 slavnih oseb, vas čakajo različne fotografske stene, kavarna, pult za izdelavo voščenih izdelkov in trgovina, polna domiselnih daril. Vedno znova prihajajo nove voščene figure, jeseni pa boste lahko pozdravili Harryja Stylesa!

1051 Budimpešta, Dorottya utca 6.