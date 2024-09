Poplava zgodnjejesenskih programov po vsej državi: 11 razburljivih programov v septembru

Ni vam treba skrbeti, da se boste po poletju poslovili od super programov, saj vas tudi v septembru čaka nešteto razburljivih jesenskih dogodkov, festivalov in praznovanj.

Festival Lajtha, Bicske

Med 6. in 8. septembrom vas festival Lajtha popelje od ljudske do klasične glasbe v kraju Bicske, ki je lahko dostopen iz Budimpešte. Mednarodne in domače zvezde ter ljubljenci obeh žanrov se zberejo v Lajtha Ház, da bi se poklonili delu slavnega madžarskega skladatelja Lászla Lajtha. Goste čez dan čakajo brezplačni zabavni družinski programi, vznemirljive filmske projekcije in navdušujoči nastopi, zvečer pa lahko uživajo v koncertih resne in narodnozabavne glasbe v koncertni dvorani z izjemno akustiko po vsej Evropi.

Festival Kerekdomb, Tallya

Festival Kerekdomb vas bo med 13. in 15. septembrom povabil v zgodovinsko vinsko regijo gorovja Tokaj, v vasico Tállya, kjer bodo cerkve, dvorišča, grajske dvorane, plemiški dvorci, vinogradi in kmetije gorovja Zemplén postale festivalske lokacije za nekaj dni. V slikovitem okolju obiskovalce čakajo vinski programi, gledališke, klasične glasbene in literarne prireditve, razstave in filmske projekcije, s kozarcem vina v roki pa lahko prisluhnete tudi glavnim madžarskim predstavnikom lahke glasbe. Med vikendom bodo na oder med drugim stopili Carson Coma, Analog Balaton in Punnany Massif.

Festival ulične glasbe Tokaj

„Glasba je tisto, kar potrebujete!” Tokaj letos organizira festival ulične glasbe s pozivom k akciji, v okviru katerega na glasbeno tekmovanje povabijo izvajalce in zasedbe, ki bi želeli sodelovati v tekmovanju. 3 dnevi, 17 glasbenih prizorišč, skoraj 400 glasbenikov, 408 koncertov, različni glasbeni stili, unikatni, posebni inštrumenti, pa tudi mešanica drugih spremljevalnih programov in pisana vizualna kavalkada bodo zaznamovali letošnji festival, na katerem se bo zvrstilo 96 glasbenih formacij. vpisana letos. Kaj se je slišalo med 13. in 15. septembrom v objemu slikovitega in zgodovinskega vinorodnega okoliša, bo seveda ocenjevala tudi strokovna žirija.

Žetev v dolini Szépasszony, Eger

Na seznamu jesenskih programov seveda ne sme manjkati trgatev, 14. in 15. septembra pa lahko uživate v dveh nepozabnih dneh v pravljičnem vinorodnem okolišu Egri. Ta konec tedna vas organizatorji v Szépasszony-völgy pričakujejo z odličnimi vini, pestro gastronomsko ponudbo, vodenimi ogledi kleti, odprtimi kleti, degustacijami mošta, razburljivimi vintage igrami, brezplačnimi obiski, pestrimi koncerti in obrtnim sejmom. V času prireditve so v parku Egri Bikavér pripravljeni brezplačni družinski in otroški programi za veselje tako mladih kot starejših.

Vineyard House & Wine, Tallya

Serija programov Dűlő House & Wine je kraj, kjer se srečajo zgodovinska vinska regija, bližina narave in kakovostna house glasba! Gastro-kulturna doživetja se bodo 7. septembra preselila v slikovito okolje najkakovostnejšega vinorodnega okoliša v državi, kjer v okviru dnevne zabave z roko v roki ustna vina in utripajoči hišni utripi zagotavljajo brezhibno vzdušje in nepozabne trenutke. V času dogodka klet Tokaj Art Wine ponuja najbolj edinstvena vina tega območja in gastronomske dobrote, ki jih spremljajo. Poleg kulinaričnih doživetij bo velik dan popestril tudi pester spremljevalni program.

Bridge festival in bridge run, Esztergom

Konec septembra lahko v Esztergomu uživate v res posebnem doživetju, saj ta konec tedna na mostu Mária Valéria, ki je bil dvakrat razstreljen in nato obnovljen, poteka tradicionalni Bridge Festival. Krepitev prijateljstva med državama je prav tako namen športnega dogodka kot spodbujanje vadbe – to dokazujeta startna črta pri baziliki v Esztergomu in ciljna črta pri termah Vadas v Párkánu. Program Zajtrk na mostu bo potekal 21., poleg obsežnega 4-kilometrskega Mostnega teka in hoje 28. bosta 29. organizirana še pol in četrt maraton.

Festival pravljic Noszvaj

Metamorphoses Meseterápias Egyesület ob praznovanju desetega rojstnega dne v slikovitem Noszvaju organizira državni festival pravljic, v okviru katerega 22. septembra na petih lokacijah v vasi otroke in odrasle pričaka s približno štiridesetimi programi. V stopenjskem izboru lahko spoznavate koncept pravljice iz številnih različnih pristopov, saj programi vključujejo pripovedovanje, pripovedovalske dejavnosti in različne delavnice. Preživeti čas čez dan popestrijo tudi predstave, vključno s papirnatim in lutkovnim gledališčem, ki zagotavljata nepozabno zabavo. Vse predstave in programi dogodka so brezplačni.

Festival parjenih cmokov Geresdlaki

Festival Gőzgombóc, ki že velja za jesensko tradicijo, bo 28. septembra, kjer boste lahko ponovno preživeli pester dan s kakovostnimi programi in predstavami v prijetnem naselju. Osrednji program prireditve je seveda tekmovanje v cmokih, katerega rezultate bo žirija razglasila zvečer. Vse to lahko pozabišSpremlja ga program od otroških predstav do cheerleading showa, na oder pa bodo stopili tudi 4S Street in Karthago, dan pa bo okronal ples, ki bo trajal do noči.

Jesenski festival muzejev

Nacionalni sklop prireditev Jesenski festival muzejev bo letos potekal že 19. po vrsti. z motom. Dogodek, ki poteka med 30. septembrom in 10. novembrom, se letos osredotoča na presečišče muzeja in gastronomije, zato bo v skoraj enoinpolmesečnem nizu dogodkov ta tema odmevala v programih, ki jih ponuja domačih muzejev. Letošnja predstavljena tema se je imenovala Falatnyi múzeum, ki vključuje programe, ki se gastronomiji približujejo na več načinov, z edinstvene perspektive različnih muzejev. Več o pisani postavi si lahko preberete na spletni strani dogodka.

Mednarodni filmski festival CineFest Miskolc

Med 6. in 14. septembrom bo že dvajsetič potekal mednarodni filmski festival CineFest Miskolc, ki je v teh dveh desetletjih mesto prerasel po ugledu. Tudi letos bodo na sporedu najbolj zanimivi in dragoceni filmi iz Cannesa, Berlina, Benetk ali Karlovih Varov, če pa koga zanimajo najnovejši madžarski filmi, se znajde tudi ta. Letos ima festival tudi novo tekmovalno sekcijo celovečernih filmov, Vzhodna Evropa naniza sodobne vzhodnoevropske filme, med njimi slovaško, češko in madžarsko koprodukcijo Emma and the Deathly Hallowed Butterfly. Poleg projekcij lahko izbirate tudi med dogodki na prostem, saj bo program Cineversity v sodelovanju z Univerzo v Miskolcu vključeval tudi številne koncerte.

Vikend odprtih templjev v Szentendreju

Med 6. in 8. septembrom je spet tu Vikend odprtih cerkva v Szentendreju! Orgle, violončelo, flavta, jazz klavir, stari inštrumenti in čudovite pesmi ponovno napolnijo devet cerkva in tri molilnice v Szentendreju na svetem festivalu umetnosti v Muzejskem centru Ferenczy. Pomembni in spodbudni dogodki vključujejo cerkvene sprehode, razstave, predavanja o umetnosti in glasbeni zgodovini ter ustvarjalne programe, vključno z nastopi moškega pevskega zbora Szent Ephrem, Tria Cantio, Capella Savaria, zbora Musica Beata in Amadinda Percussion Project.