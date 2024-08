Dan živalskih vrtov 2024: 9 neverjetnih živalskih vrtov, ki jih lahko odkrijete v naši državi

Budimpeški živalski in botanični vrt je svoja vrata odprl 9. avgusta 1866 in zaslovel kot prvi živalski vrt na Madžarskem. V spomin na to in za promocijo živalskih vrtov 9. avgusta praznujemo dan živalskih vrtov. Zato se jih v prihodnjih dneh splača raziskati, tukaj je nekaj naših najljubših!

Živalski vrt Nyíregyháza

Živalski vrt Nyíregyháza je zelo priljubljen živalski vrt po vsej državi, v katerem na 30 hektarjih površine živi več kot 5 000 živali 500 vrst, ki so od obiskovalcev pogosto ločene s suhimi ograjami ali ograjami z jarki. Na sprehodu pod drevesi hrastovega gozda lahko vidite številne redke živali, kot sta sumatranski tiger in indijski nosorog. Glavne znamenitosti živalskega vrta so Oceanarium s tunelom za morske pse, azijska džungla z velikanskim slapom in predstava tjulnjev, ki na tribune privablja množice ljudi.

4431 Nyíregyháza, Sóstói út

ZOO Pécs

Živalski vrt in akvarij-terarij v Pécsu se nahaja na pobočju gorovja Mecsek in je najvišje ležeči živalski vrt na Madžarskem. V stavbi akvarija-terarija v živalskem vrtu je bogata zbirka morskih in sladkovodnih rib, dvoživk in plazilcev, med glavnimi znamenitostmi pa je 100 000-litrski akvarij z morskimi psi. V živalskem vrtu so razstavljeni teleta tjulnjev, hrošči, beli bengalski tigri, rjavi medvedi, rdeče pande, pegaste hijene, kubanski krokodili, lemurji in številne druge eksotične živali. Živalski vrt ponuja različne dejavnosti, vključno z izobraževanjem v živalskem vrtu na zahtevo, vodenimi ogledi in poleti različnimi posebnimi hranjenji.

7635 Pécs, Ángyán János utca 1.

Ekocenter ob jezeru Tisa

Ekocenter ob jezeru Tisa, odprt leta 2012, se nahaja v mestu Poroszlo in ima sladkovodni akvarijski sistem s skupno prostornino 735 000 litrov, ki je edinstven v Evropi. Park, ki vključuje center za obiskovalce, park za prosti čas in skansen, ponuja celodnevne dejavnosti za vse starosti. Najbolj spektakularna posebnost ekocentra je velikanski akvarij, v katerem lahko vstopite v edinstven svet jezera Tisa in se približate avtohtonim živalim Karpatske kotline, vendar pa se lahko sprostite tudi na panoramskem razglednem stolpu s panoramskim razgledom na gorovji Mátra in Bükk, na vodnih turah in izletih z majhnimi ladjami iz pristanišča ekocentra.

3388 Poroszló, Kossuth Lajos út 41.

Živalski vrt in botanični vrt v Budimpešti

Živalskega in botaničnega vrta v Budimpešti, odprtega leta 1866, verjetno ni treba posebej predstavljati. Veličastne stavbe na robu mestnega parka skrivajo enega od najljubših lokalnih ciljev Budimpešte za otroke, kjer živi na stotine živali, med njimi kenguruji, opice, tigri in krokodili. V živalskem vrtu je vsak dan v letu na voljo več deset programov, od živalskih predstav do 4D kinematografskih doživetij.

1146 Budimpešta, Zoo Boulevard 6-12.

Živalski vrt Veszprém

Živalski vrt Veszprém se nahaja le 15 km od Blatnega jezera v slikoviti dolini Fejes in je največji podeželski živalski vrt na Madžarskem z dolgoletno tradicijo. Celotna družina lahko uživa v ogledu živalskega vrta, v katerem živijo različne živali, od pand do pingvinov Popej, od sibirskih tigrov do tjulnjevih mladičev. Živalski vrt ponuja ogromno tematsko igrišče, največji park dinozavrov na Madžarskem, živalski vrt in družinam prijazne dogodke.

8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17.

Tropicarium, Budimpešta

Nekaj ur opazovanja eksotičnih živali v Tropikariju je lahko razburljiva dejavnost za vso družino. V živalskem vrtu živijo morski psi, aligatorji, plazilci in dvoživke, male opice, ptice in na tisoče pisanih vrst rib. V opazovalnem tunelu pod akvariji se lahko celo od blizu srečate s peščenimi tigrastimi morskimi psi in rjavimi grebenskimi morskimi psi. Doživeli boste trenutke, ki vzbujajo strah in trepet, ko bodo ti veliki plenilci plavali mimo vas na dolžini roke, a eno je gotovo, gre za nepozabno doživetje. Izvedeli boste tudi številne zanimive informacije o prebivalcih tropikariuma.

1222 Budimpešta, Nagytétényi út 37-43.

Živalski vrt Xantus János, Győr

Živalski vrt Xantus János se nahaja v mestu Győr in je svoja vrata odprl leta 1967. Imenuje se po znanem madžarskem naravoslovcu Jánosu Xantusu, ki je bil raziskovalec ameriške in azijske flore in favne. V živalskem vrtu je razstavljenih več kot 500 živali, vključno z eksotičnimi in avtohtonimi vrstami. Z izobraževalnimi programi in razstavami živali ima živalski vrt pomembno vlogo pri ohranjanju in ozaveščanju o živalih. Objekt je opremljen s sodobnimi podesti in interaktivnimi eksponati, njegov cilj pa je zagotoviti zabavno in poučno izkušnjo za vse starosti.

9027 Győr, Kiskútliget 1/A

Park živali Bella, Siofok

Živalski vrt Bella v prijetnem naravnem okolju, le 5 km od središča mesta Siofok, pričakuje mlade in stare. Na 30.000 kvadratnih metrih parka so na voljo živalski vrtovi, dvogrbe kamele, alpake, konji, poniji, osli, kanuji, surikate, koze, ovce, zebu, pavi, okrasne ptice, številne domače živali, okrasne ribe in park vodnih ptic, a to še ni vse! Pripravite se na celodnevno pustolovščino, saj vam tu res ne bo dolgčas. Živalski vrt je odprt vse dni v tednu, tudi ob koncih tedna in celo ob državnih praznikih!

8600 Siófok, Verebesi utca 35.

Debrecenski živalski vrt

Debrecenski živalski vrt in zabaviščni park so odprli leta 1958 kot prvi podeželski živalski vrt na Madžarskem v osrčju gozda Nagyerdő. V živalskem vrtu živi več kot 900 živali, ki predstavljajo 170 različnih vrst, vključno z eksotičnimi in avtohtonimi živalmi. Osredotoča se predvsem na ohranjanje in izobraževanje, z interaktivnimi programi in predstavitvami živali pa obiskovalcem pomaga izboljšati njihovo znanje. Dodatno zabavo ponuja zabaviščni park v živalskem vrtu, ki je idealna destinacija za rekreacijo za vse starosti.

4032 Debrecen, Ady Endre út 1.