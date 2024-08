7 zvezdnih poletnih dogodkov v Budimpešti v mesecu padajočih zvezd

Če je kdaj čas, je avgust pravi mesec za opazovanje nočnega neba in iskanje padajočih zvezd. Za vsak primer, če vam je dolgčas, smo pripravili izbor najboljših poletnih in nočnih dogodkov v Budimpešti.

Večerna kmečka tržnica z vrtnim kinom in pivom veselja (10. avgust 2024)

Ulica Meder bo 10. avgusta zaživela z večerno kmečko tržnico. Od 17. ure dalje boste lahko izbirali med vrhunskimi pridelki, se pridružili spektakularnemu prikazu kuhanja in na koncu seveda uživali v degustaciji. Med večerom lahko podprete društvo za zaščito psov Ebremény, uživate v vinu, koktajlih in okusnih prigrizkih, na koncu pa ta poseben večer zaključite z živo glasbo in vrtnim kinom.

Noč padajočih zvezd (10.-11. avgust 2024)

Avgusta bodo padajoče zvezde meteorskega roja Perzeidov priletele na poletno nebo. Dva dni zapored, 10. in 11. avgusta, vas v observatoriju Svábhegy od 17. ure dalje čaka razburljiv interaktivni program. Dnevna astronomija, interaktivne dejavnosti za otroke, iskanje planetov, sestavljanke o ozvezdjih, po sončnem zahodu pa ogled ozvezdij in večerno opazovanje zvezd. Še več, ves dan boste lahko v rokah držali prave padajoče zvezde!

Plesni festival Folkpark v budimpeštanskem parku (15. avgust 2024)

15. avgusta zvečer si pripravite plesne čevlje in se odpravite v budimpeštanski park. Tretja izvedba dogodka bo potekala avgusta, po zabavi skupine Aurevoir. FolkPark DanceFest bo tudi tokrat zabava, skupnostno doživetje in noč, ki si jo boste zapomnili.

Noč na letališču (17. avgust 2024)

V Aeroparku, vodilnem muzeju letalstva v Srednji Evropi, bo 17. avgusta vsaka minuta in vsak trenutek v znamenju letenja. Programi bodo ljubitelje letalstva popeljali na nočni ogled sveta letal, helikopterjev in posebnih kopenskih vozil. Najbogatejši program doslej bo ta izjemen svet približal vsakomur, še posebej ob obisku letališča Ferihegy in ikoničnega terminala 1.

Večerni sprehod po živalskem vrtu (22. avgust 2024)

Živalski in botanični vrt v Budimpešti bo 22. avgusta zvečer odprl svoja vrata nočnim sovam. Ta večer boste v spremstvu vodnikov po živalskem vrtu raziskovali živalski vrt in odkrivali skrivnosti iz zakulisja po zaprtju. Zvečer bodo odprte tudi stavbe, ki so čez dan zaprte za javnost, zato naj se radovedni pustolovci ustavijo prav ta večer. Najpomembnejši deli sprehoda vključujejo tehtnico, krmišče in zbiralnik morskih psov, večerni sprehod pa se začne ob 18.30 pri vratih poleg vrtiljaka.

Nočni pokal v odbojki na mivki na plaži Lupa (24. avgust 2024)

Če želite združiti odbojko na mivki in zabavo pod eno streho, je plaža Lupa 24. avgusta pravi kraj! Na eno od zadnjih noči poletja se lahko pomerite na nočnem turnirju v odbojki na mivki v mešanih 4-članskih ekipah. Pokal se začne ob 18.30, finale pa bo potekalo točno ob polnoči.

Noč v živalskem vrtu (30. avgust 2024)

V noči na 30. avgust bodo državni živalski vrtovi in parki divjih živali ponovno na široko odprli svoja vrata. Nič drugače ne bo v budimpeštanskem živalskem in botaničnem vrtu, kjer bo v skladu s tradicijo zadnjih let potekal razburljiv program dogodkov za družine. Poleg spektakularnih hranjenj, strokovnih vodenih ogledov in demonstracij bodo lahko tisti, ki jih zanimata flora in favna, ponoči spoznali tudi skrivnosti iz zakulisja.