10 retro in vintage sejmov v Budimpešti in njeni okolici, polnih zakladov v avgustu

Predstavljamo vam deset odličnih krajev, kamor se lahko avgusta odpravite, če iščete zaklade v Budimpešti in njeni okolici.

Bolšji sejem na ulici Bakancsos (vsako soboto in nedeljo)

Bolšji sejem na ulici Bakancsos, katerega zgodovina sega več kot dve desetletji nazaj, ni izgubil svoje patine in je stalni vikend kraj, kjer prodajalci in kupci izmenjujejo svoje zaklade, ki so nekoč počivali na podstrešjih. Vse od starinskih ur do kovancev, porcelana, otroških igrač in starih slik.

Buda Bazaar (vsako soboto in nedeljo)

Vsako soboto in nedeljo na široko odprta vrata budaškega bazarja sprejemajo nestrpne lovce na zaklade, ki se lahko pripeljejo z avtomobilom ali avtobusom. Če iščete poseben dodatek, ki bi ga odnesli domov, ali pa imate nekaj iz preteklosti, po čemer že dolgo hrepenite, si je vredno vzeti dopoldne za resno raziskovanje.

Bolšji sejem Veresi (4. avgust 2024)

Na glavni ulici mesta Veresegyháza dvakrat na mesec poteka bolšji sejem. Nič drugače ne bo 4. avgusta, zato se pred dopustom ali po njem splača obiskati Veresegyházo in si ogledati ponujene zaklade.

Bolšji sejem za nazaj v šolo | Csömör (10. avgust 2024)

10. avgusta se kmečki trg na trgu Éléeskamra v Csömöru spremeni v bolšji sejem za nazaj v šolo, kjer boste zagotovo našli nekaj odličnih stvari za začetek leta in nekaj, s čimer se boste lahko posladkali.

Sejem skupnosti Gardrób | ELTE Gömb Aula (10. avgust 2024)

10. avgusta bo aula Gömb v kampusu ELTE Lágymányos med 10. in 14. uro ponovno postala kraj za osvežitev garderobe. Med dolgimi, dolgimi vrstami miz in stojal boste našli vse, kar potrebujete, da jesensko garderobo obogatite z novimi barvami.

Bolšji sejem Terézváros (11. avgust 2024)

Avgusta se splača obiskati trg Hunyadi v Terézvárosu, saj se bodo 11. tega meseca pod črtastimi dežniki spet premikali novi zakladi. Mize bodo napolnjene z najboljšimi med najboljšimi, edinstvenimi in starinskimi predmeti, okraski, športno opremo, modnimi izdelki, otroškimi igračami, knjigami in še veliko več.

Bolšji in obrtni sejem Wekerlei (11. avgust 2024)

Na bolšjem in obrtnem sejmu Wekerlei 11. avgusta bodo tudi tokrat veljala enaka pravila: išči, najdi, kupi in odnesi domov! Če torej iščete dragocenosti, se med 9. in 13. uro odpravite na Mali trg Wekerlei, bolšji sejem, ki se odvija enkrat na mesec.

Garažna razprodaja in bolšji sejem v Dunakeszi (17. avgust 2024)

17. avgusta lahko na bolšjem sejmu v Dunakeszi brskate po zastarelih, vendar v odličnem stanju. Če vas zanima vaša najljubša zabava, iskanje zakladov, boste to soboto prazničnega podaljšanega vikenda našli tudi opremo za dom, igrače, knjige, gospodinjske pripomočke, porcelan, starine, orodje in zaklade.

Starinski in bolšji sejem v Szentendru (18. avgust 2024)

Na starinskem in bolšjem sejmu ob potoku Bükkös v Szentendreju bo 18. avgusta ponovno na voljo široka paleta čudovitih izdelkov, rokodelskih izdelkov in starin.

Szimpla Bolha | Veliki budimpeštanski kulturni sejem | Szimpla Kert (24. avgust 2024)

Szimpla Bolha, ki praznuje peti rojstni dan, bo 24. avgusta v kraju Szimpla Kert pričaral sejemsko vzdušje. Kulturni sejem bo radovednim iskalcem zakladov še naprej ponujal enako vzdušje, vendar se bo izbor spremenil, zato se ta dan vsekakor splača obiskati ulico Kazinczy.