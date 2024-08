5 odličnih poletnih razstav v Budimpešti, ki vam bodo polepšale avgust

To poletje je v Budimpešti na voljo nekaj odličnih razstav, med njimi tri brezplačne. Načrtujte poletni obisk muzeja v avgustu in se kulturno udejstvujte v kul razstavnih prostorih!

V sanjah sem hodil med velikani // Galerija Deák17 (do 7. septembra 2024)

Galerija Deák17 praznuje 100-letnico nadrealizma z novo brezplačno razstavo umetnosti umetnostne zgodovinarke Grete Garami, ki predstavlja izbor iz zasebne zbirke Péterja Kacsuka. Razstava z naslovom V sanjah sem hodil med velikani predstavlja dela iz zbirke, ki se nanašajo na nadrealistični svet sanj, magije in mitov. V skupnem prostoru so razstavljena dela umetnikov, ki so postali legende v zgodovini umetnosti (István efZámbó, El Kazovsky, László feLugossy), in obsežna dela mladih sodobnih umetnikov (kot so Dániel Labrosee, Máté Orr, Orsolya Nyíri).

Poletje na obali – reke, jezera, morja z madžarskim čopičem // Bazar Várkert (do 15. septembra 2024)

Skupna razstava na prostem Grajskega okrožja in Madžarske narodne galerije skozi slikarske mojstrovine predstavlja vzdušje poletnega časa in harmonijo obale. Razstavo si lahko brezplačno ogledate v čarobnem okolju na prostem v bazarju Grajski vrt, ki je bil prenovljen pred desetimi leti. Na razstavi so predstavljena dela s poletno tematiko najpomembnejših slikarjev 20. stoletja: Vilmosa Aba-Nováka, Józsefa Egryja, Tivadarja Csontváryja Kosztke, Károlyja Ferenczyja in Jánosa Vaszaryja. Mirnost čolnov na Blatnem jezeru, zabavno igranje z žogo na plaži, svetle barve pristanišč in plaž, vse to spominja na lepoto poletja.

Od igre do obrti // Hiša tradicij (do 25. septembra 2024)

Hiša tradicij predstavlja edinstveno razstavo z naslovom „Od igre do obrti”, na kateri so na ogled izpitni izdelki diplomantov tečajev ljudske obrti, med drugim polstenja, pletenja košar, tkanja, preprog ter izdelave protja, slame in šalov. Začasna razstava je na ogled do 25. septembra v času uradnih ur Hiše tradicij. Razstavo si lahko ogledate tudi med vnaprej napovedanim vodenim ogledom.

Svetovno mesto // Muzej Kiscelli (do 29. septembra 2024)

Mestna družba je v 19. stoletju postala družba umetne svetlobe. Z razvijajočimi se sredstvi za razsvetljavo je človek postopoma in vse bolj učinkovito zavladal noči. Umetna svetloba je razširila uporabo prostora, spodbudila branje, olajšala prevoz, omogočila prožnejši delovni čas, okrasila stavbe, odprla pot zabavni industriji in pripeljala do novega načina življenja: spremenila je ritem življenja. Nova začasna razstava v muzeju Kiscell poskuša odgovoriti na vprašanje: kako so zaspana mesta na začetku stoletja do tisočletja postala svetovna mesta in kdo je prižgal ogenj?

Nenapisane razglednice // Vrt Károlyi (do 31. decembra 2024)

Ob 20. obletnici članstva Madžarske v EU bo na novi brezplačni razstavi na prostem v Literarnem muzeju Petőfi devetnajst evropskih mest zaživelo s pomočjo fotoaparata Barne Burger in besedila, zapisanega na slikah. Na dvorišču PIM si bodo obiskovalci muzeja lahko ogledali fotografovo zadnje neobjavljeno delo Obljuba skrivnosti – Nenapisane razglednice, ki je dialog med fotografijami in kratkimi zgodbami, ki so jih napisali fotografovi prijatelji, kalejdoskopski preplet vidnih trenutkov in drobcev jezika.