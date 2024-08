Zapuščeni grad Beneškega jezera ohranja sijaj starih časov

Če se želite to poletje izogniti najbolj priljubljenim destinacijam in raziskati novo pokrajino, se

Od leta 1951 je grajsko poslopje služilo kot strojnica in sedež različnih uradov, čeprav se je njegova obnova začela leta 1996, do pravega preboja še ni prišlo, zato lahko samo upamo, da bomo nekoč lahko občudovali veličastna zgradba v svojem prvotnem sijaju.

Spomeniška celota, ki je nastala na temeljih iz 15. stoletja, je svoj razcvet doživela v 19. stoletju, ko je bila prizorišče številnih velikih dogodkov, njen pomen pa se ni zmanjšal vse do nacionalizacije sredi 20. stoletja. Po tem se je začelo tudi slabšanje stanja gradu in parka, večina slednjega je bila posekana, grajska oprema pa odnesena.

