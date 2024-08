Ob poletnih vikendih lahko brezplačno obiščete razgledni stolp Cserhát

Do nje se lahko pripeljete z avtom in peš po gozdni poti tudi z večjimi otroki.

Spodnji nivo razgledišča je bil nekoč bivališče grofovega gozdarja in njegove družine, zgornji nivo pa je služil kot počivališče lovcev. Razgledni stolp je bil nenaseljen že več kot 70 let, zaradi dotrajanosti pa je bil dvakrat prenovljen.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool